Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как с этим местом связаны греческий магнат Аристотель Онассис, оперная певица Мария Калласс и вдова президента США Жаклин Кеннеди.

Сегодня греческий остров Скорпиос. Часть ослепительной легенды или трагедии семьи миллиардеров Онассис. Греческий магнат Аристотель Онассис купил его в 1963 году всего за 10 тыс. фунтов стерлингов. Забегая вперед, скажу, что только обслуживание острова стоит сегодня более €1,5 млн в год. Отчасти именно поэтому внучка Аристотеля Афина выставила его на продажу. Скорпиос купил, точнее, арендовал на 99 лет российский олигарх за 126 млн.

Насколько удачным окажется приобретение, не мне судить. Вернемся к истории. Аристотель Анассис, как утверждают его биографы, несмотря на многочисленные увлечения, по-настоящему был влюблен только в одну женщину. И бил ее, и падал на колени, умоляя о прощении, и она прощала всегда. Это была Мария Калласс — одна из самых ярких оперных певиц прошлого века. Когда она забеременела, он настоял на аборте. Однажды она даже потеряла голос. Остров Скорпиос он обещал подарить ей, но женился на Джеки Кеннеди. И свадьбу с вдовой президента США справлял именно на Скорпиос. Калласс узнала обо всем только по радио.

Жаклин Кеннеди быстро надоела жизнь на острове — она стерла из дома всякое напоминание о Марии Калласс, потратила на шмотки $20 млн и, не научившись даже танцевать сиртаки, отправилась в Америку. Онассис вернулся к Марии Калласс. Потом погиб его сын, ушел из жизни он сам, загадочно умерла его дочь. Все они похоронены на Скорпиос. Мария Калласс пережила своего Аристотеля всего на два года. Прах ее развеян над Эгейским морем. Туристы могут искупаться лишь на южном пляже острова, где когда-то папарацци снял Джеки Кеннеди абсолютно голой.