Сборы на страховом рынке в Ростове упали на 14% Наиболее сильное влияние на показатель оказало падение страхования жизни

Сборы страховых компаний Ростова упали на 14,4%, сообщает региональная пресс-служба «Ренессанс Страхования». При этом, по ее данным, в целом по России показатель вырос на 1%.

Так, страхование жизни в городе сократилось на 26%, тогда как в среднем по стране оно упало только на 11%. Сборы по этому виду страхования составляют более 30% всех сборов страхового рынка Ростова, поэтому такое падение серьезно повлияло на общий итог.

Добровольное медицинское страхование, в Ростове снизило объемы на 22,4%, тогда как в среднем по стране оно выросло на 11%.

«Обычно такое серьезное снижение связано с тем, что крупный корпоративный клиент меняет регион заключения договора. В целом ситуация на рынке ДМС спокойная, каких-то массовых отказов от соцпакетов у предприятий Ростова-на-Дону нет», —- передает пресс-служба слова директора филиала «Ренессанс страхование» в Ростове Наталии Игумновой.

Сборы по КАСКО в городе упали на 2,3%, тогда как падение по России составило 2,5%. Такое снижение специалисты считают результатом снижения объемов продаж новых автомобилей – сегмента с максимальным проникновением КАСКО. При этом сборы по ОСАГО упали на 10%, что вдвое больше, чем в среднем по России. Аналитики объясняют это начавшейся ценовой конкуренцией среди страховых компаний, снижающих стоимость ОСАГО в пределах тарифного коридора в относительно благополучных регионах, к которым относится Ростов.

Рост на ростовском рынке отмечен только по двум видам страхования. Сборы от страхования имущества частных лиц выросло на 2%, а от страхования от несчастных случаев — на 22%. Первый показатель зависит от темпов развития ипотеки, а второй — от роста потребительского кредитования.

Дарья Голякова