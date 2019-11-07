Наталья Комарова проведет ежегодную пресс-конференцию 12 ноября

Ежегодная пресс-конференция губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой состоится 12 ноября, сообщил департамент общественных и внешних связей региона. «К участию приглашаются главные редакторы, специальные и собственные корреспонденты в регионе, представители федеральных СМИ, готовые задать экспертные вопросы губернатору Югры, поднять те проблемы, где требуется участие именно высшего должностного лица региона»,— подчеркнули в департаменте.

На едином официальном сайте органов власти автономного округа будет организована прямая трансляция пресс-конференции. Она также будет доступна в официальной группе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальной сети «ВКонтакте».

В 2018 году в ходе ежегодной пресс-конференции губернатора Натальи Комаровой длилась три часа. Ей задали 53 вопроса (на 15 вопросов больше, чем на аналогичном мероприятии в 2017 году). На пресс-конференцию аккредитовалось 64 СМИ, правда, многие журналисты принимали участие дистанционно.

Как Наталья Комарова отвечала на вопросы журналистов в прошлом году — в репортаже “Ъ-Урал” «Мы лучше у губернатора спросим»