Смольный запустил интернет - опрос о переименовании станции «Новокрестовская» в «Зенит»

Администрация Санкт-Петербурга запустила опрос о переименовании станции метрополиена «Новокрестовская» в «Зенит». Голосование размещено на сайте Смольного. Респондентам предлагается ответить на вопрос: «Считаете ли Вы целесообразным переименование станции». Для ответов предлагаются три варианта.

По словам члена Топонимической комиссии города Алексея Ерофеева, переименование станции метро он считает нецелесообразным. Кроме того, поддержка переименования станции может послужить поводом для обвинений членов комиссии в коррупции. «Если станция будет называться "Зенитом", то стадион "Газпром-Ареной" никак не может быть, он должен быть "Зенитом"»,— заявил господин Ерофеев «Интерфаксу».

Добавим, что промежуточные итоги голосования респондентам недоступны. Опрос продлится до 21 ноября.