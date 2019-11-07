Минспорт: база данных антидопинговой лаборатории изменена из-за технической проблемы

База данных Московской антидопинговой лаборатории не подвергалась манипуляциям и изменениям при передаче Всемирному антидопинговому агентству (WADA), сказал министр спорта России Павел Колобков журналистам. Он считает, что была техническая проблема.

«Там никаких удалений не было, наши эксперты утверждают, что этого не было. Манипуляций, как говорит глава РУСАДА Ганус, не было. Проблема техническая, связана с работой самой системы. На ближайшей встрече компьютерных экспертов эти вопросы будут объяснены»,— сказал господин Колобков.

Министр не стал комментировать слова Юрия Гануса. Павел Колобков утверждает, что ни в одном документе WADA нет формулировок, которые использует глава РУСАДА. «Мы с ним встречаемся, обсуждаем, он может задать любые вопросы. Я обсудил с ним вопросы, которые обсуждались с WADA»,— сказал глава Минспорта.

Напомним, WADA запустило процедуру лишения статуса РУСАДА после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В ней обнаружили несоответствия. Из-за этого есть риск недопуска российских спортсменов на Олимпиаду 2020 года.

Когда в новом допинговом скандале будет поставлена точка — читайте в материале “Ъ” «В допинге стопинга нет».

О позиции Юрия Гануса — в публикации “Ъ” «Врата РУСАДА».