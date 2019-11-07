Бывший замглавы минсельхоза Башкирии получил условный срок за мошенничество

Динар Калимуллин, занимавший в апреле-декабре 2017 года должность заместителя министра сельского хозяйства Башкирии, решением Туймазинского межрайонного суда признан виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), подстрекательстве к этому (ст. 33 ст. 286) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ), совершенным еще до назначения в министерство, в 2011 году, сообщает региональное управление Следственного комитета. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Как установил суд, в 2011 году Динар Калимуллин, являвшийся на тот момент депутатом Туймазинского районного совета, склонил к мошенничеству своего знакомого — главу Кандринского сельсовета Айрата Сафиуллина. В результате их совместного плана в 2011-2015 годах Айрат Сафиуллин поручил подчиненным внести в республиканскую программу сноса и расселения ветхого жилья 11 человек, не имевших прав на получение жилья по договору социального найма. В их числе был и Динар Калимуллин. Участникам программы было выдано новое жилье, которое они приватизировали. Информацию о других участниках программы в СКР не уточняют. Ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, следствие оценило в 4,8 млн руб. На выданные по программе 11 квартир, а также имущество подсудимых, наложен арест.

Айрат Сафиуллин проходил по уголовному делу соучастником. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Гособвинение просило для Динара Калимуллина наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы условно, для Айрата Сафиуллина — четыре года условно.

Подсудимые вину не признали и намерены обжаловать приговор.

Влада Шипилова