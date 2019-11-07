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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Сергей Панов ушел в отставку с поста министра спорта Нижегородской области

Среди его возможных преемников называют Дмитрия Черышева.

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Министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов 6 ноября покинул пост.


До конца недели временно исполняющей обязанности будет замминистра Алина Горшунова, а с 11 ноября исполнять обязанности министра будет другой замглавы ведомства Алексей Москвин. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отставка Сергея Панова, который приехал в Нижегородскую область создавать баскетбольный клуб элитного уровня, а затем перешел на работу в региональное правительство по приглашению прежнего губернатора Валерия Шанцева, стала ожидаемой и с начала сентября обсуждалась экспертами. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала политолог Валентина Бузмакова.

Заслуженный мастер спорта России, в прошлом игрок баскетбольного ЦСКА и национальной сборной, Сергей Панов был назначен на должность министра спорта в апреле 2014 года. До этого с 2008 он был генеральным директором баскетбольного клуба «Нижний Новгород», причем именно при нем фактически с нуля созданный клуб добился серьезных успехов. Спортивный обозреватель Руслан Зырянов сказал «ЪFM Нижний Новгород», что Сергей Панов проявил себя как гениальный баскетбольный менеджер, а его успехи на посту министра спорта скромнее. Тем не менее, после Панова на этой должности хочется видеть не кабинетного чиновника, а человека, который горел бы спортом, но при этом был также и хозяйственником.

Собеседники «КоммерсантъFM Нижний Новгород» отказались комментировать конкретные кандидатуры на пост министра спорта, однако ранее в числе возможных претендентов на эту должность упоминался Дмитрий Черышев, 15 октября отправленный в отставку с должности главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород». Напомним, что в правительстве Валерия Шанцева работали сразу двое выдающихся спортсменов. Кроме Сергея Панова, в руководство области входил Олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский, занимавший пост заместителя губернатора, а затем избранный депутатом Государственной Думы РФ.

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