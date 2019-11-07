Администрация Нефтекамска 20 раз отказалась согласовать митинг против химзавода в Камбарке

Власти башкирского Нефтекамска в 20-й раз отказались согласовать местным активистам митинг против строительства завода по уничтожению химических отходов первого и второго классов опасности в Камбарке (Удмуртия), сообщает портал «Idel.Реалии» со ссылкой на активистов движения «Стоп Камбарка — Нефтекамск». Строительство завода стоимостью более 5 млрд руб. планирует ФГУП «РосРАО». Проект планируется выставить на общественные слушания в 2020 году, а запустить производство в 2023 году.

Активисты Нефтекамска, расположенного в 10 км от Камбарки, считают, что производство ухудшит экологическую обстановку в Башкирии, а также в соседних территориях Татарстана и Пермского края.

По словам активиста Тагира Кагарманова, митинг планировалось провести на специально отведенном месте — площади у кинотеатра «Октябрь», но в администрации заявили, что площадка будет занята организатором другого публичного мероприятия. Организаторы, между тем, уверены, что отказ необоснован, так как они первыми подавали заявку на проведение митинга. Они также убедились в том, что организаторы альтернативных мероприятий являются работниками компаний, выполняющих муниципальные контракты, а в день их проведения отказываются от своих планов. Они также указывают на то, что мэрия нарушает порядок приема уведомлений о проведении митингов: не ставят на них входящий номер, время приема документа, а затем манипулируют этим в судах.

Ирина Самойлова