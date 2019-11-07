Мэрия Уфы займет у банков 1 млрд рублей

Администрация Уфы назначила на 15 ноября 10 аукционов, по итогам которых рассчитывает привлечь в банках невозобновляемые кредитные линии с общим лимитом 1 млрд руб. (по 100 млн руб. каждая). Средства привлекаются на пять лет по фиксированной ставке до 8% на покрытие дефицита городского бюджета и расчетов по ранее привлеченным кредитам, следует из аукционной документации.

Суммарная начальная цена контрактов определена в 400 млн руб., каждого — по 40 млн руб. Банковские транши в мэрии рассчитывают получить уже до 31 декабря текущего года.

В техзадании к закупке предусмотрена возможность досрочного расторжения контрактов без комиссий, штрафов и других сборов.

Заявки от участников принимаются до 13 ноября.

Бюджет Уфы на 2019 год был запланирован при доходах 32,15 млрд руб., расходах в размере 33,04 млрд руб. Дефицит составляет 2,7%, или 884 млн руб.

Майя Иванова