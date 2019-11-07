Минэкономики предложило новые меры для роста в рейтинге Doing Business

Минэкономики подготовило план трансформации делового климата (ТДК) по 16 направлениям, который должен улучшить позиции страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business к 2024 году, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Среди 16 направлений, выбранных для трансформации, Всемирный банк учитывает пять: защиту миноритариев, налогообложение, регистрацию собственности, подключение к электросетям и получение разрешений на строительство.

Предложения по первым двум показателям Минэкономики внесло еще в январе, однако по ним Россия в рейтинге все равно опустилась. Теперь планируется разрешить непубличным компаниям отказаться от аудита годовой финансовой отчетности по решению общего собрания акционеров и обсудить меры, необходимые для организации собрания акционеров в онлайн-формате.

Министерство также выступает за внедрение типовых форм электронных договоров по всем видам сделок с недвижимостью и разрешение регистрировать права собственности сразу после ввода объектов в эксплуатацию. Подключение к электросетям предлагается уменьшить вдвое, то есть до 30–35 дней. Для улучшения позиций по последнему пункты Минэкономики планирует сократить процедуру получения разрешения на строительство до 13 дней с 15, а время прохождения — до 136 дней со 194.

План ТДК должен не только улучшить место в Doing Business, но и увеличить к 2024 году долю инвестиций в экономике до 25%, то есть примерно на 4 п. п. Именно такую задачу ранее ставил президент России Владимир Путин.

Напомним, Россия заняла 28-е место в рейтинге и поднялась за год на три позиции. Лидерами стали Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания и Южная Корея. Теперь Россия расположилась между Австрией и Японией.

О споре ФНС и Всемирного банка по поводу Doing Business читайте в публикации “Ъ” «Doing Business не различает цифры».