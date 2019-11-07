ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Центральный банк (ЦБ) России аннулировал лицензию у Чувашкредитпромбанка за несоблюдение законодательства. Соответствующий приказ (.pdf) опубликован на сайте ЦБ.

В документе указано, что банк нарушил ст. 7 и 7.2 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные требования ЦБ.

Чувашкредитпромбанк занимал 245-е место по величине активов на конец сентября.