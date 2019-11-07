Госдеп не получал указаний администрации по поводу месторождений нефти в Сирии

В Госдепе США нет указаний от администрации что-либо делать с нефтяными месторождениями в Сирии, заявил высокопоставленный сотрудник внешнеполитического ведомства в ходе брифинга. Нефть там добывается местными властями. По его словам, союзники США из курдских «Сирийских демократических сил» полагаются на эти месторождения.

«Нефть добывается местными властями на благо местных общин»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Представитель Госдепа сообщил, что миссия США — в целом обеспечить безопасность районов, где находятся месторождения.

Ранее источники сообщали, что президент США Дональд Трамп утвердил расширенную военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии. Это решение вызывает «ряд сложных юридических вопросов», в частности, смогут ли теперь военные США наносить удары по сирийским, российским или другим силам, если они начнут представлять угрозу месторождениям.

О нефтяном факторе читайте в публикации “Ъ” «США в Сирии развернули нефтебазы».