СКР возбудил дело по факту покушения на убийство известного кузбасского адвоката

Следственный комитет России (СКР) по Кузбассу возбудил уголовное дело после покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергея Учителя.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, по версии следствия, 6 ноября поступило сообщение о том, что в Центральном районе Кемерово неизвестный выстрелил в выходящего из здания сопредседателя коллегии адвокатов. 43-летний мужчина был ранен в грудную клетку, его доставили в больницу.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, сообщение о выстрелах возле одного из домов поступило в дежурную часть городской полиции около 19:30. Злоумышленника задержали охранник коллегии адвокатов и ставший очевидцем произошедшего сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по Кемерово.

Сергей Учитель работал начальником юридического отдела администрации Центрального района Новокузнецка, начальником юридического управления ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат». С ноября 2000 года — управляющий адвокат-партнер адвокатского бюро «Регионсервис», с января 2003 года — сопредседатель «Регионсервиса». Является руководителем рабочих групп по правовому сопровождению процедур банкротства крупнейших предприятий черной и цветной металлургии, угледобывающих и золотодобывающих предприятий, предприятий нефтехимической промышленности России. Специализируется на корпоративном праве, на сделках, операциях с землей, инвестициях, внешнеэкономической деятельности.

Одно из последних его дел в Кемеровском арбитраже – разбирательство о незаконном списании контрольного пакета акций угольной компании «Северный Кузбасс» из города Березовский с лицевого счета гонконгской компании Kusbas Holding Limited.

Юрий Зуев