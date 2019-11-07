СМИ: потерянную Израилем в Сирии ракету отправили в Россию

Одна из запущенных Израилем в направлении Сирии противоракет «Праща Давида» попала в руки сирийцев и была отправлена в Россию, сообщает китайское издание Sina. Две ракеты были запущены для перехвата тактических ракет SS-21 «Точка», недавно поступивших на вооружение ВС Сирии.

Одна из противоракет успешно поразила цель, другая — нет. Сирийские военные немедленно выехали на место, были получены данные, что противоракета упала из-за технического сбоя.

Поскольку она не сдетонировала, появился шанс ее забрать. В итоге ее отправили на сирийско-российскую базу, а затем транспортировали в Москву.

В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и отдельно с министром обороны Сергеем Шойгу. С обоими среди прочего обсуждались взаимодействие в Сирии и политика Ирана.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Биньямин Нетаньяху приехал в Сочи за победой».