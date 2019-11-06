ЕГЭ отправляют на доработку

Из ЕГЭ могут убрать самую спорную часть — тестовые задания с выбором ответа. Речь идет о так называемой части А, в которой ученикам предлагаются готовые решения. Как рассказали в Рособрнадзоре, новые правила распространятся на все предметы, кроме иностранных языков. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, одно из главных умений выпускника — «осмысленно формулировать свою точку зрения и аргументированно ее доказывать». Поэтому больше внимания будет уделяться этим навыкам.

К чему приведет очередная реформа экзамена? Бывший глава Рособрнадзора, член Общественного совета при Министерстве образования и науки Виктор Болотов с мнением своего коллеги не согласен. Он считает, такой подход может привести к проблемам с успеваемостью: «Нет никаких исследований, которые показывают необходимость отказаться от этой части. Более того, все международные исследования, в которых участвует Россия, содержат вопросы с выбором ответов. Желание отказаться от этих заданий сработает против слабых школьников, поэтому я не понимаю, зачем это нужно.

Вопросы с выбором ответов ориентированы на то, чтобы проверить базовые знания правил и формул.

А вот чтобы оценить компетентность и умение мыслить, нужны задания с открытыми ответами. Разные части теста работают на разные цели. Первая часть — проверка предметной грамотности».

Противники ЕГЭ обычно упрекали его разработчиков в том, что экзамен похож на лотерею. Даже не зная правильного ответа, ученик может угадать его благодаря подсказкам. Директор школы №548 «Царицыно» Ефим Рачевский однажды решил проверить это утверждение и пришел к неожиданным выводам: «Я однажды зашел на сайт центра иностранных языков одного из московских вузов, причем первого эшелона, и решил, дай-ка попробую пройти тест по французскому — языка я не знаю. Сначала я старался, результат был 30%. Я зашел по второму разу и решил через раз давать положительный ответ. В результате 50% было сделано правильно. Варианты ответа, конечно, минимизируют мыслительную деятельность того, кто сдает ЕГЭ. Выбор варианта ответа — это спасение для потенциального двоечника».

Одно из преимуществ Единого государственного экзамена, о котором говорят его сторонники, — непредвзятость при проверке тестовых заданий. При отказе от части А этот принцип может пострадать, опасается старший преподаватель Московского городского педагогического университета Александр Серкин: «В отличие от заданий открытого типа, здесь нет какой-то субъективности при проверке. В части В и С вопросы часто формулируются некорректно, по-разному трактуются, поэтому даются разные ответы. Полный отказ от вопросов закрытого типа увеличивает расходы на проверку и сокращает число тем, которые могут быть затронуты в рамках одного варианта экзамена просто потому, что задания открытого типа требуют больше времени на выполнение».

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В этом году, чтобы получить аттестат о среднем образовании, нужно было сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 24 балла, а по математике — на 27 баллов.

Анна Пестерева