Акции Uber подешевели до рекордного минимума после снятия ограничений на их продажу

Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 8,7%, до $25,58, на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Как пишет агентство Bloomberg, исторический минимум был зафиксирован после окончания срока действия ограничений на продажу бумаг компании после крупнейшего за последние пять лет IPO. К 22:00 по московскому времени акции компании подешевели на 3,7% до $26,97.

Днем ранее Uber сообщил о росте чистого убытка на 20% в годовом выражении, до $1,16 млрд.

По информации источников агентства, перед открытием сегодняшней торговой сессии с акциями компании было совершено большое количество операций с бумагами. Так, Goldman Sachs продал около 2 млн акций от лица неизвестного держателя по цене $26,90 за бумагу, что на 4% ниже их цены на закрытии торгов во вторник.

В мае 2019 года после первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд. Это в полтора раза ниже, чем ожидали банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Эксперты допускают, что для IPO было выбрано не самое удачное время из-за обострения торговой войны между США и Китаем.

Почему самое ожидаемое размещение года оказалось провальным — в материале “Ъ FM” «IPO Uber бьет рекорды»