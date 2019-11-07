Донбасс не дождется своих сыновей Осужденных в России выходцев из ДНР не выдворяют за границу

Как стало известно “Ъ”, признание Минюстом РФ ранее судимого участника боевых действий из Донецкой народной республики (ДНР) лицом, чье пребывание нежелательно на территории России, не стало основанием для его депортации на восток Украины. Судебные власти решили, что возвращение на историческую родину может оказаться опасным для его здоровья и даже жизни. Обычных граждан ДНР и Украины продолжают высылать из России, даже если они оказываются в населенных пунктах, где время от времени ведутся боевые действия.

В Россию Александр Коряк перебрался в мае 2014 года, после того как был объявлен в розыск СБУ за то, что служил в бригаде «Восток» Александра Ходаковского, ставшего потом секретарем совбеза ДНР. И хотя, по утверждению Коряка, он всего лишь несколько дней провел на блокпосту, разделявшем противоборствующие силы, ему заочно инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 УК Украины — создание не предусмотренных законами этой страны военизированных формирований или участие в их деятельности, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия (от 10 до 15 лет заключения).

Вслед за Коряком в город Волжский (Волгоградская область) перебрались его родственники, получившие впоследствии российское гражданство.

Однако сам он россиянином не стал, получив по приговору Волжского горсуда в 2016 году три с половиной года заключения за нападение (ст. 161 и ст. 162 УК РФ) на местного жителя, которого Коряк с напарником избили в подъезде, похитив ценные вещи, в том числе нательный крест.

Пока осужденный отбывал срок, волгоградское управление Минюста России фактически инициировало процедуру его выдворения на Украину, признав лицом, «чье пребывание на территории России нежелательно». Позже решение о передаче Александра Коряка украинским властям приняло и ГУ МВД по Волгоградской области. Причем само решение Коряку было вручено 16 июля 2019 года, когда уже прошел срок на его обжалование.

Это уведомление стало серьезным потрясением для всей семьи Коряка, женившегося в колонии, поскольку его родные были уверены, что после передачи украинским правоохранителям его будут пытать и убьют. Поэтому через своих представителей он обратился в Центральный райсуд Волгограда с иском об оспаривании решения о «нежелательности» пребывания в РФ.

Основанием для подачи иска стали отсутствие родственников, жилья и работы на Украине, а также наличие семьи, жены и собственной квартиры в российском городе Волжский.

Таким образом, отмечала защита, его высылка за границу может привести и к распаду молодой семьи.

Уже в ходе рассмотрения иска представитель Минюста отметила, что Александр Коряк зря беспокоится за свою жизнь. Признав, что тот действительно разыскивается на Украине (Харьковский суд вынес решение о заочном аресте Коряка), она отметила, что отправлять его будут в ДНР.

Но представителю Коряка Елене Логвинец удалось убедить суд в том, что, несмотря на судимость, он должен остаться в России. Отменяя решение Минюста (ГУ МВД отменило его само), суд указал, что его исполнение создает предпосылки к возвращению Коряка на территорию Украины, то есть государства, против властей которого он участвовал в боевых действиях, что может повлечь не только разрыв семейных связей, сложившихся у него в России, но и применение в его отношении пыток, бесчеловечного либо унижающего человеческое достоинство обращения или наказания. Госпожа Логвинец отметила, что сейчас ее доверитель собирает документы для получения российского гражданства.

По данным “Ъ”, за последнее время российскими судами было вынесено несколько решений в пользу граждан ДНР и ЛНР, которых после отсидок в России предстояло выслать из страны. При этом следует отметить, что под судебную защиту попали в основном участники боевых действий с украинскими формированиями или лица, имеющие родственников среди участников столкновений. Между тем обычные выходцы с востока Украины, совершавшие преступления в РФ, депортировались по местам жительства. Так, например, произошло с Кириллом Кельбей из Горловки, получившим четыре года заключения за незаконный оборот наркотиков по приговору Раменского горсуда Московской области. От возвращения на родину его не спас даже брак с россиянкой, в котором он стал отцом двух детей.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев