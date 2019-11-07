Кредиты растворились в воде

К четырем с половиной годам колонии общего режима приговорил ставропольский суд бизнесмена Валерия Герюгова, признанного виновным в мошенническом хищении почти 1,8 млрд руб., полученных от Сбербанка в качестве кредитов. Деньги предназначались на развитие производства минеральной воды «Архыз», однако кредиты возвращены не были, а само предприятие обанкротилось. Сейчас получивший популярность напиток производят уже другие предприниматели. Вместе с господином Герюговым, так и не признавшим свою вину, осуждены двое подельников из числа его топ-менеджеров, но они отделались условными сроками.

Процесс по обвинению Валерия Герюгова в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК) шел в Промышленном райсуде Ставрополя более года. Помимо бывшего бенефициара ГК «Висма», производившей получившую большую популярность среди покупателей минеральную воду «Архыз», на скамье подсудимых находились еще двое топ-менеджеров этой структуры — Улан Борлаков и Люаза Дорошенко. Напомним, что поводом для уголовного преследования стало заявление представителей Сбербанка, на основании которого Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело. Речь шла о хищении порядка 1,8 млрд руб., которые были выделены «Висме» в 2012–2014 годах для развития и дистрибуции минералки сроком на два-три года. Но, как сообщал “Ъ”, уже в ноябре 2014 года «Висма» перестала обслуживать долг. Следователи считали, что часть денег была получена структурами господина Герюгова незаконно — на основании подложной документации, завышая финансовое состоянии ГК, цели и даты возврата кредита. В 2015 году Сбербанк предложил господину Герюгову реструктуризировать кредит на длительный срок, но, как поясняли в кредитном учреждении, глава ГК нарушил договоренности, инициировав процедуру банкротства. Имелись подозрения, что и само банкротство является аферой, так как заявителями выступали некие небольшие структуры, которым «Висма» задолжала сравнительно небольшие суммы — порядка 200–300 тыс. руб. При этом, как подозревали оперативники и следователи МВД, эти кредиторы были подконтрольны самому Валерию Герюгову. В результате в конце 2015 года, когда Арбитражный суд Карачаево-Черкесии ввел процедуру банкротства компаний заемщиков и поручителей, входящих в «Висму», бизнесмену удалось назначить своих временных управляющих.

Сбербанк, как утверждали его представители, направил в суд заявление о включении в реестр требований своих долгов, однако встретил как в этом, так и осмотре залогов «активное противодействие». Процедура наблюдения затянулась более чем на год, и лишь в феврале 2017-го при конкурсном производстве были сменены управляющие на выбранных кредиторами. При этом была вывезена и частично уничтожена первичная бухгалтерская документация и электронная база бухгалтерского учета «Висмы». А само производство было свернуто и начато в новом месте — на базе ООО «Софийский ледник» на оборудовании, якобы вывезенном с производства «Архыза». В феврале 2018 года Валерий Герюгов был задержан и помещен с санкции суда под домашний арест. Обвинения были также предъявлены исполнительным директорам «Висмы» Люазе Дорошенко и Улану Борлакову. Первая осталась под подпиской о невыезде, а второй был объявлен в розыск. Впрочем, как оказалось, из СМИ он узнал об интересе к нему правоохранителей и сам явился к следователю — и также оказался под подпиской о невыезде. По некоторым данным, сам господин Герюгов к своим неприятностям относился философски, считая происшедшее просто неудачей, за которой вновь начнется светлая полоса. При этом свою вину, как и его подельники, он категорически отрицал. Надо отметить, что сам 56-летний Валерий Герюгов — человек с весьма богатой и необычной биографией. Он является уроженцем Черкесска, где и прожил большую часть жизни. При этом высшее образование он получил в Ташкентском высшем танковом командном училище, однако после недолгой службы в армии уволился, занявшись бизнесом, торгуя всем подряд и производя различные продукты от макарон до минералки. Впрочем, именно добыча и дистрибуция минеральной воды, к которой предпринимателя якобы подтолкнул известный американский фильм, стали его основным бизнесом. Как посчитали следователи МВД и подтвердил ставропольский суд, часть кредитных средств Сбербанка ушла вовсе не на развитие «Висмы» и производство «Архыза», а на закрытие «кассовых разрывов», которые образовались за счет многомиллионных платежей на фирмы-однодневки. Примерно треть кредитов (622 млн руб.) была перечислена весьма сомнительным фирмам ООО «Техномаркет», ООО «Глобус», ООО «Премьер-Сервис» и др., руководители которых даже якобы признались в отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом, фактически деньгами распорядился «по своему усмотрению» лично господин Герюгов. В ходе прений сторон обвинители просили суд приговорить Валерия Герюгова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн руб., Улана Борлакова — к семи годам и штрафу в 900 тыс., в Люазу Дорошенко — к трем годам и штрафу в полмиллиона. Впрочем, судья Елизавета Мальцева, изучившая за год более 90 томов уголовного дела и выслушавшая показания порядка ста свидетелей, вынесла относительно мягкий приговор. Главный обвиняемый получил четыре года и шесть месяцев колонии и был взят под стражу в зале суда, в то время как его подельники отделались условными сроками: три с половиной года для Улана Борлакова и три года для Люазы Дорошенко со штрафом 600 тыс. руб. каждому. Однако иск Сбербанка как потерпевшей стороны о возмещении ущерба на 1,7 млрд руб. был судом перенаправлен для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.

Представители господина Герюгова сообщили, что тот настаивает на своей невиновности, считая, что уголовное дело появилось лишь с целью отнять у него его активы. Они заявили, что бизнесмен намерен обжаловать приговор суда, отмечая, что даже без этого уже в ближайшее время он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, так как под домашним арестом он пробыл почти два года.

Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев заявил “Ъ”, что удовлетворен исходом дела. «Судом были исследованы все доказательства, дана надлежащая оценка противоправным действиям осужденных лиц и всем обстоятельствам уголовного дела»,— заявил представитель кредитного учреждения. Он также напомнил, что «во всех случаях противоправных действий Сбербанк будет добиваться защиты своих прав всеми предусмотренными законом способами, в том числе взысканием в рамках уголовных дел».

Сергей Сергеев