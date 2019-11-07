Актуарный для аудиторов вопрос

Правительство требует серьезной доработки закона «Об актуарной деятельности». В частности, это касается допуска на рынок юридических лиц. Законопроект поддерживают аудиторские компании «большой четверки», которые хотят вернуться на актуарный рынок. Законодатели надеются провести первое чтение поправок в следующем месяце. Эксперты считают, что это возможно и называют правки правительства «техническими».

Как заявил в среду, 6 ноября, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки к закону «Об актуарной деятельности» могут быть приняты в первом чтении в следующем месяце. По его словам, они должны были быть вынесены на первое чтение еще в сентябре. «Задержка была связана с обсуждением документа с участниками рынка, представителями ЦБ и Минфина. Но компромисс был достигнут»,— отмечает господин Аксаков. Правительство направило положительный отзыв на законопроект, но поддерживает его «при условии доработки», следует из официального отзыва федерального органа власти.

Вопросы правительства в основном вызывает допуск на рынок актуарных услуг юридических лиц. В частности, в законопроекте предлагается установить объем их ответственности, также уточнить статус компаний, оказывающих актуарные услуги, и «предусмотреть процедуру включения таких юрлиц в реестр» ЦБ или саморегулируемыми организациями актуариев. Для минимизации возможной недобросовестной конкуренции и искажения конкурентных условий, по мнению правительства, «целесообразно ввести ограничения на одновременное оказание услуг по обязательному аудиту и актуарному оцениванию одной организации». В правительстве считают, что необходимо установить требования к хранению полученной актуариями информации «работодателями, участниками, учредителями или бенефициарными владельцами которых являются» нерезиденты.

Поправки к закону «Об актуарной деятельности» вводят обязательную проверку актуарного заключения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний (СК), занимающихся добровольным страхованием жизни и обязательным страхованием, со стороны внешнего ответственного актуария. Отчет о результате такой внешней проверки должен быть направлен в ЦБ. При этом оплатить эти мероприятия должны НПФ или СК.

Принятие законопроекта лоббируют действующие в России представители «большой четверки» аудиторов, рассказывают три актуария и один сотрудник такой компании. «Раньше актуарную оценку могли делать и компании, но, когда перешли к физлицам, "большая четверка" была очень недовольна и думала, как вернуться напрямую на рынок»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что «в случае принятия законопроекта "большая четверка" напрямую сможет оказывать актуарные услуги НПФ и СК». Кроме того, по его словам, может появиться дополнительный источник их заработка в виде оказания услуг по проверке актуарных заключений, которые по стоимости могут быть сопоставимы с самим актуарным оцениванием.

«Необходимость законопроекта объясняется пока еще низкой компетенцией актуариев. Это объясняется и низким качеством внутреннего аудита НПФ и СК, что требует дополнительной внешней проверки»,— говорит старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. В других компаниях «большой четверки» не ответили на запрос “Ъ”. «Модель независимого актуарного оценивания особенно важна в преддверии внедрения нового стандарта отчетности МСФО-17, усиливающего роль и ответственность актуариев за корректность расчетов и достоверность данных»,— отмечает глава актуарного управления НПФ «Сафмар» Диана Зрячева.

«ЦБ, скорее всего, не удовлетворен нынешним состоянием актуарной оценки крупных финансовых институтов. Для корректной оценки отдельных линий бизнеса таких компаний необходима командная работа нескольких актуариев, что могут обеспечить юрлица»,— считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. По его словам, предложения правительства по доработке законопроекта носят технический характер.

Минфин перенаправил вопросы “Ъ” в ЦБ. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Илья Усов