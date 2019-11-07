Конкурент LTE дождался частот

Российско-китайской «НИРИТ-Синвэй Телеком Технолоджи» (НСТТ) наконец удалось добиться получения частот для запуска в России стандарта связи McWill, правда, только в Челябинской области. НСТТ несколько лет претендовала на развитие этой технологии, которая потенциально могла бы конкурировать с 3G и LTE, по всей России. За эти годы она безнадежно устарела для массового рынка, скептичны производители оборудования.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании «КватроПлюс» (входит в НСТТ) частоты в диапазоне 1785–1805 МГц в Челябинской области для исследований электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств стандарта McWill (NG-1), следует из протокола решения комиссии, с которым ознакомился “Ъ”. Диапазон выделен на год, результаты исследований компания должна будет предоставить ГКРЧ не позднее третьего квартала 2020 года. В то же время ГКРЧ отказала «КватроПлюс» в выделении аналогичного диапазона в Москве и Московской области, а самой НСТТ — в частотах 1790–1800 МГц, который она запрашивала для тестирования технологии на территории всей страны. В НСТТ оперативно не ответили на запрос.

НСТТ давно претендовала на эти частоты. Компания учреждена в 2011 году китайской Xinwei и ЗАО «Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий» (НИРИТ). Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», НИРИТ и Xinwei принадлежит по 0,5% компании, остальные 69,5% — у российской группы «Беспроводные информационные технологии», 19,5% — у кипрской «Поларис Дженис Телеком Лимитед», 10% — у ирландской «Перл Даун Лимитед».

В 2013 году НСТТ приобрела у предпринимателя Евгения Ройтмана компании «Юнисел», «Лардекс», «Белитон» и «КватроПлюс», владевшие частотами в диапазоне 1800 МГц, но в июле 2016 года ГКРЧ отозвала их после того, как Роскомнадзор указал, что за прошедшие десять лет, пока действовали разрешения на частоты, сети на них так и не были построены, а Минтранс выступил за передачу этого диапазона РЖД. НСТТ судилась, но в июне 2019 года Верховный и Конституционный суды отказали ей в исках к ГКРЧ. Издание CNews сообщало, что в своих претензиях НСТТ указывала, что фактически потеряла $780 млн, вложенных в российский рынок китайской стороной: Xinwei завезла в Россию оборудование на $660 млн и еще $120 млн инвестировала денежными средствами.

Стандарт McWill (NG-1) был разработан Xinwei еще в 2010 году и одобрен Международным союзом электросвязи. Он обеспечивает передачу данных со скоростью до 15 Мбит/с. Предполагалось, что его можно будет использовать для выделенных корпоративных или ведомственных сетей с набором голосовых сервисов, интернета вещей и передачи видео, а также мобильной связи общего пользования.

Компании, сфокусировавшиеся на внедрении стандарта McWill, запоздали, считают в компании ZTE. «Он предполагает пользовательский опыт на уровне 3G и низкую спектральную эффективность даже по сравнению с LTE. В эпоху 5G технологии продвинулись значительно дальше, что демонстрируют ведущие мировые поставщики телеком-оборудования»,— отметил представитель компании. Возможно, технология найдет нишевое применение, но для массового рынка перспективы кажутся туманными, скептичен он.

McWill считается очень старой технологией, она не позволяет совмещать в сети оборудование разных производителей и никак не развивается, согласен представитель компании Huawei. Он указывает, что ни один из серьезных мировых разработчиков и вендоров в нее не вкладывался, в то время как стандарты LTE и 5G активно развиваются с миллиардными бюджетами на R&D. Для операторских и корпоративных сетей связи решения на основе LTE гораздо перспективнее, так как поддерживают мультивендорную совместимость, считают в Huawei. В эпоху бурного роста телекоммуникационных сетей и услуг это крайне важно, подчеркивает представитель компании: оборудование, ориентированное на одного производителя, при таком развитии отрасли очень быстро придется заменять, а инвестиции в него «будут просто потеряны».

Юлия Тишина