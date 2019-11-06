SEC в 2019 году собрала штрафы на рекордные $4,3 млрд

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 финансовом году, завершившемся в сентябре, собрала штрафы и другие выплаты на общую сумму $4,3 млрд, об этом SEC сообщила в отчете за год. Такая сумма штрафов стала рекордной, в сравнении с прошлым годом она выросла на 10%. Тогда было собрано штрафов и других выплат на $3,9 млрд.

Число случаев, по которым были назначены штрафы и другие выплаты, также выросло — с 821 в прошлом году до 862 в нынешнем. Среди крупнейших выплат оказались штраф Facebook за нарушение правил о конфиденциальности данных пользователей (корпорации пришлось заплатить $100 млн) и штраф фармацевтической компании Mylan в размере $30 млн за то, что она скрыла от инвесторов факт расследования в отношении нее.

Яна Рождественская