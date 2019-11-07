Кредитную политику пересчитали в годы

В Ленинском райсуде Ростова завершились слушания по уголовному делу о хищении денежных средств обанкротившегося Капиталбанка. Подсудимыми являются бывший председатель правления банка Сергей Осипов и московские предприниматели Александр Губин и Андрей Лыщик. По версии правоохранительных органов, экс-банкир содействовал выдаче предпринимателям пяти заведомо невозвратных кредитов, из-за чего банк потерял 717 млн руб. Защита господина Осипова считает его вину недоказанной. Государственный обвинитель требует приговорить его к девяти годам лишения свободы.



Приговор бывшему председателю правления Капиталбанка Сергею Осипову и другим обвиняемым в хищении денежных средств банка будет оглашен 14 ноября, сообщили “Ъ-Юг” в Ленинском райсуде Ростова. В ходе прений государственный обвинитель потребовал для экс-банкира наказания в виде девяти лет лишения свободы, уточнил “Ъ-Юг” его адвокат Дмитрий Конов.

Напомним, уголовное дело по фактам хищения денежных средств в Капиталбанке было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию. Обвиняемыми по делу, помимо Сергея Осипова, также проходят столичные предприниматели Александр Губин и Андрей Лыщик. По версии обвинения, в конце 2015 года – начале 2016-го господин Осипов способствовал выдаче их фирмам пяти технических ссуд. После отзыва у банка лицензии заемщики прекратили обслуживание кредитов, из-за чего банк понес ущерб в размере 717 млн руб. Следствие посчитало, что деньги были похищены по предварительному сговору фигурантов дела. Всем троим было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение основывается на показаниях свидетелей из числа работников банка и данных кредитных договоров, якобы подписанных Сергеем Осиповым.

Экс-банкир, который с осени 2016 года находится в СИЗО, свою вину не признает. «В уголовном деле совершенно нет доказательств того, что Сергей Осипов получил для себя какую-либо имущественную либо иную выгоду от выдачи банком данных кредитов. Вместе с тем из показаний фигурантов дела следует, что они даже не были знакомы между собой. Доказательств их знакомства в уголовном деле нет»,— говорит Дмитрий Конов. По его словам, в ходе судебного процесса работники Капиталбанка отказались от своих показаний, данных на этапе следствия, о том, что Сергей Осипов принуждал их к выдаче сомнительных кредитов. Вместе с тем банкир заявляет о фальсификации его подписей под кредитными договорами с фирмами Губина и Лыщика.

В рамках судебного процесса Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от имени Капиталбанка направило обвиняемым гражданский иск о возмещении ущерба.

Вместе с тем АСВ также добивается привлечения Сергея Осипова к субсидиарной ответственности перед кредиторами Капиталбанка на 1,6 млрд руб. в рамках дела о банкротстве кредитной организации агентство заявило в арбитражный суд соответствующее требование, обращенное к нему, а также к Елене Сачко (бывший и. о. предправления банка) и Михаилу Шевченко (заместитель предправления). Как считают в АСВ, их действия якобы способствовали существенному ухудшению финансового состояния Капиталбанка и доведению его до банкротства.

В свою очередь, сам экс-банкир добивается привлечения к «субсидиарке» акционеров банка, которые могли влиять на его работу.

Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го.

В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор посчитал, что Капиталбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. После этого арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.

Капиталбанк был зарегистрирован в 1993 году в Ростове-на-Дону, он имел офис в Москве и отделения в других городах. По данным ЦБ РФ, на дату отзыва лицензии у Капиталбанка было десять совладельцев с долями от 7,8% до 13,83%. Это граждане России, Латвии и Литвы, в том числе Сергей Осипов.

Вадим Водолазов