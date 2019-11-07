Газетной статьей могут заняться лингвисты

Вчера в Кировском райсуде Иркутска на рассмотрении иска губернатора Иркутской области Сергея Левченко к издателю «МК Байкал» о защите чести, достоинства и деловой репутации его представитель внес ходатайство о назначении психолого-лингвистической экспертизы статьи, опубликованной в газете и на сайте издания. Суд объявил перерыв в заседании в связи с тем, что истец не предоставил нотариально заверенных доказательств факта распространения информации. В сентябре и октябре Сергей Левченко как физическое лицо подал пять исков к трем местным СМИ.

Вчера в Кировском райсуде Иркутска, где рассматривается иск губернатора Иркутской области Сергея Левченко к ООО «Тысяча вольт», издающему газету «МК Байкал», представитель истца Артур Котов внес ходатайство. «Дальнейшее разбирательство по делу невозможно без проведения комплексной психолого-лингвистической экспертизы»,— заявил господин Котов. Он отметил, что эксперты должны изучить статью «Отходы БЦБК отдадут частной компании», вышедшую в газете в августе 2019 года (в интернет-версии издания она называлась «Сергей Левченко просит президента Путина сменить подрядчика на БЦБК»), на предмет высказываний, которые формируют негативный образ господина Левченко. В качестве экспертной организации он попросил суд назначить научный центр экспертиз и исследований «Альфа». «Вы же в иске воспринимаете негативными только конкретные фразы»,— напомнила судья Светлана Алферьевская. «Нам бы хотелось, чтобы была проведена экспертиза всей статьи»,— уточнил господин Котов. Главный редактор «МК Байкал» Светлана Михеева, выступающая в суде ответчиком, ходатайство не поддержала. «Пока не установлена действительность фактов, изложенных в статье, редакция не может нести ответственность за создание отрицательного образа», — сказала суду госпожа Михеева. «Ходатайство не достигает цели поиска истины»,— поддержал ее председатель правления общественной организации «Байкальский центр гражданской экспертизы» Юрий Фалейчик, привлеченный ответчиком в качестве третьей стороны. В итоге суд объявил перерыв на неделю в связи с тем, что истец не предоставил нотариально заверенных доказательств факта распространения информации.

Иск к «МК Байкал» Сергей Левченко подал 25 сентября. По мнению истца, издание опубликовало сведения, не соответствующие действительности и порочащие его деловую репутацию как высшего должностного лица Иркутской области. В статье речь идет о том, что господин Левченко якобы лоббирует назначение частной компании «Газэнергострой» в качестве генподрядчика проекта утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. «Фактически данный текст направлен на создание образа лица, которое в личных корыстных интересах с использованием своего служебного положения поддерживает интересы частной организации с целью передачи работ по государственным контрактам данной организации в нарушение норм действующего законодательства»,— говорится в иске. Заявитель просит суд обязать издание удалить статью со своего сайта и опубликовать опровержение. Вместе с этим иском господин Левченко подал еще три — два к газете «Восточно-Сибирская правда» и один к порталу «Бабр». Через месяц к ним добавился еще один иск к «Бабру». В пресс-службе губернатора иски не комментируют, так как считают некорректным распространять касающуюся ответчиков информацию.

Ранее издатель «Восточно-Сибирской правды» Александр Гимельштейн сообщал „Ъ“, что прокомментирует иски против его газеты после того, как будет вынесено решение суда, потому что «не хотел бы отвлекать внимание суда от материалов дела». Главный редактор «Бабра» Максим Бакулев рассказал „Ъ“, что поводом для обращения Сергея Левченко в суд с иском к порталу стала публикация о его поездке в Австрию. «Мы считаем, что он ездил за бюджетный счет отдыхать, а он настаивает, что был в отпуске и ездил за свой счет»,— говорил „Ъ“ господин Бакулев. По его словам, господин Левченко требует удаления статьи с сайта и публикации опровержения. «Четыре года губернатор не обижался на наши публикации, а тут вдруг обиделся»,— добавил господин Бакулев, полагая, что это начало предвыборной кампании губернатора. С тем, что иски в суд к СМИ могут быть связаны с подготовкой к выборам, согласился и главный редактор портала «Байкал24» Сергей Бредихин. По его мнению, обращения Сергея Левченко в суд осложнят его отношения со СМИ уже на старте губернаторской избирательной кампании.

Екатерина Еременко