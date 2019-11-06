Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов покинул пост

Министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов ушел с должности 6 ноября, до конца недели временно исполняющей обязанности будет замминистра Алина Горшунова. С 11 ноября и.о. министра будет замглавы ведомства Алексей Москвин, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона.

В ответ на просьбу “Ъ-Приволжье” прокомментировать причину ухода из правительства Сергей Панов ответил: «Все вопросы – к губернатору». Он также сообщил, что у него «пока нет планов», связанных с работой.

Господин Панов был назначен на должность министра спорта в апреле 2014 года. До этого с 2008 года он был генеральным директором баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Сергей Панов имеет звание заслуженного мастера спорта России, является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионом Евролиги, двукратным чемпионом NEBL, двенадцатикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

Анастасия Еремина, Александра Викулова