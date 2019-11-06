HBO представила коробку для спокойного просмотра сериалов

Американская компания HBO представила черную картонную коробку The HBO Box, которая предназначена для уединенного просмотра фильмов и сериалов. В качестве презентации компания опубликовала на YouTube видеоролик, в котором рассказала об основных особенностях предмета.
Коробка представляет собой черный куб с двумя прорезями для ног, дверью и отверстием для вентиляции, обладает шумоподавлением. Смотреть сериалы в коробке можно будет полулежа.
В HBO утверждают, что коробка будет полезна студентам и тем, кто делит комнату с другими людьми. По словам создателей коробки, она является «последним словом в технологиях картона».
Коробку смогут получить американские студенты старше 18 лет, если выиграют в специальном конкурсе, где они должны написать в Twitter, зачем им нужна эта коробка, с указанием хэштегов #HBOboxchallenge и #giveaway.
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