HBO представила коробку для спокойного просмотра сериалов

Американская компания HBO представила черную картонную коробку The HBO Box, которая предназначена для уединенного просмотра фильмов и сериалов. В качестве презентации компания опубликовала на YouTube видеоролик, в котором рассказала об основных особенностях предмета.

Коробка представляет собой черный куб с двумя прорезями для ног, дверью и отверстием для вентиляции, обладает шумоподавлением. Смотреть сериалы в коробке можно будет полулежа.

В HBO утверждают, что коробка будет полезна студентам и тем, кто делит комнату с другими людьми. По словам создателей коробки, она является «последним словом в технологиях картона».

Коробку смогут получить американские студенты старше 18 лет, если выиграют в специальном конкурсе, где они должны написать в Twitter, зачем им нужна эта коробка, с указанием хэштегов #HBOboxchallenge и #giveaway.

Евгений Федуненко