Началась процедура передачи стадиона «Нижний Новгород» в собственность региона

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Нижний Новгород», построенного к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Процедура должна завершиться до 1 января 2020 года.

Как сообщает правительство Нижегородской области, после передачи арены в областную собственность использовать ее будет проще. Пока площади стадиона приходится брать в аренду.

Ранее планировалось передать арену региону этим летом, в июле был согласован проект соответствующего документа. По предварительным оценкам, стоимость эксплуатации стадиона будет ежегодно увеличиваться и в 2019 году составит 315,7 млн руб., в 2020 году – 329,7 млн руб., в 2021 году – 343 млн руб. До конца 2023 года большую часть расходов будет нести федеральный бюджет, но в дальнейшем ответственность за это ляжет на плечи областного правительства.

Анастасия Еремина