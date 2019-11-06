В Липецкой области возрождают проект по добыче известняка за 1,5 млрд рублей

Местное ООО «Карьер "Дон"» планирует возродить добычу и первичную обработку известняка и гипсового камня в селе Голиково Елецкого района, сообщается на инвестиционном портале Липецкой области. Кроме того, на базе карьера также предполагается организовать производство минеральной муки и цемента. Как следует из опубликованной информации, несколько месяцев назад сменились собственники предприятия, и «сейчас проходит процесс смены собственников и перерегистрации юридического адреса предприятия». Инвесторы уже вложили в проект общей стоимостью 1,5 млрд руб. около 325 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Карьер "Дон"» зарегистрировано в Липецкой области в декабре 2014 года. Уставный капитал — 2,3 млн руб. Выручка не раскрывается, чистый убыток по итогам 2018 года составил 5,2 млн руб. (в 2017-м – 19,2 млн руб.). Гендиректор с июля 2018 года — Виталий Перебалин. Единственным учредителем с 2016 года числится московское АО «Су-155», структура одноименной группы компаний Михаила Балакина. Этот некогда один из крупнейших отечественных застройщиков обанкротился в 2016 году.

Александр Прытков