Депутату оформили жилкомходку

В Алтайском крае суд рассмотрел дело депутата регионального парламента Андрея Волкова, являющегося учредителем крупной управляющей компании «Прогресс плюс». За хищение почти 45 млн руб., которые жильцы внесли в качестве оплаты услуг ЖКХ, ему назначили пять лет колонии общего режима. Директор УК «Прогресс плюс» Наталья Горбатюк, заключившая сделку со следствием, в январе была приговорена к условному сроку.



В Барнауле завершился уголовный процесс над депутатом краевого заксобрания 43-летним Андреем Волковым, который обвинялся в многомиллионных хищениях. Об этом „Ъ“ сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева. Осенью 2017 года сотрудники ФСБ выявили финансовые махинации в УК «ООО „Прогресс плюс“». Деньги, которые поступали от жильцов в качестве оплаты коммунальных услуг, перечислялись не ресурсоснабжающим организациям, а на счета аффилированных с ООО фирм, после чего обналичивались и похищались. По подсчетам следствия, с 2012 по 2016 год по такой схеме было похищено более 43 млн руб. ООО «Барнаульский водоканал», АО «Кузбассэнерго», АО «Барнаульская теплосетевая компания» и АО «Барнаульская генерация», до которых деньги потребителей так и не дошли, предъявили иски на указанную сумму.

Следственные органы завели дело о присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в качестве обвиняемых были привлечены учредитель УК «Прогресс плюс» Андрей Волков и директор управляющей компании Наталья Горбанюк. Последняя признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Выполняя условия сделки, Наталья Горбанюк дала показания на парламентария, в деталях рассказала о схемах хищений. Дело в отношении директора УК выделили в отдельное производство. В январе 2019 года при его рассмотрении в Центральном райсуде прокурор дал высокую оценку значимости показаний Натальи Горбанюк. Суд счел возможным назначить ей условный срок.

Задерживать депутата Волкова следователи не стали, ограничившись подпиской о невыезде. На его автомобиль Volkswagen Touareg был наложен обеспечительный арест. Обвинения в свой адрес парламентарий отрицал, заявляя, что они не подтверждаются доказательствами. В феврале 2019 года парламентарий предстал перед судом. В ходе разбирательства Андрей Волков, работавший в комитете по бюджету и налогам заксобрания, подал заявление о выходе из «Единой России» и вступил в «Партию роста». «Направление, которым буду заниматься, — защита бизнеса от неправомерного уголовного преследования, с которым мне пришлось столкнуться не понаслышке. Впрочем, не только мне, таких примеров масса. Весь мой политический багаж и знание работы „внутренней кухни власти“ помогут мне в этом и послужат реальным подспорьем»,— заявлял парламентарий.

На заключительное судебное заседание Андрей Волков пришел с вещами. Аргументы прокуратуры показались суду убедительнее доводов защиты, и он вынес депутату обвинительный приговор — пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 300 тыс. руб. После оглашения решения парламентария взяли под стражу в зале суда. После вступления приговора в законную силу сессия заксобрания рассмотрит вопрос о лишении Андрея Волкова депутатского мандата.

Константин Воронов