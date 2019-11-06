Мировой океан попался в сети

Greenpeace International опубликовала доклад, посвященный проблеме загрязнения океана. Однако в отличие от многих других докладов, где акцент делается на бытовом пластике, Greenpeace обращает внимание на другой существенный источник загрязнения океана и гибели морской фауны — брошенные или потерянные рыболовные сети и другие виды рыболовных снастей. Организация сообщает, что потерянные или брошенные сети образуют огромные плавучие ловушки, которые теперь можно найти и в Арктике, и у отдаленных островов Тихого океана, и у коралловых рифов.

Доклад «Ghost Gear» посвящен проблеме загрязнения океана брошенными или потерянными рыболовными сетями, тралами, специальными ловушками для ловли омаров и крабов и другими видами промысловых снастей. Greenpeace отмечает, что если ежегодно в мировой океан сбрасывается 12 млн тонн пластиковых отходов, которые могут приводить к гибели морских обитателей, то сети и тралы изначально предназначены для их ловли, поэтому такие блуждающие снасти (ghost gear) вдвойне опасны для морской фауны. В докладе сообщается, что ежегодно в мировом океане появляется 640 тыс. тонн такого мусора, после того как сети и тралы теряются, рвутся или выбрасываются самими рыбаками по причине их ветхости и непригодности для ремонта.

Из доклада следует, что нередко сети выбрасываются браконьерами при приближении судов береговой охраны или других правоохранительных органов — таким образом нарушители избавляются от улик.

Подобный мусор составляет около 10% всего твердого, в том числе пластикового, мусора в океане, при этом во многих частях океана именно снасти составляют большую часть крупного мусора, который убивает представителей морской фауны. Greenpeace сообщает, что только в 2018 году в территориальных водах Мексики было обнаружено около 300 морских черепах, задушенных блуждающими рыболовными сетями. Плавающие на поверхности сети могут также убивать морских птиц, в частности чаек, садящихся на воду. Кроме того, птицы могут переносить прицепившиеся к ним на воде обрывки снастей в места скопления рыбы, что увеличивает риск гибели морских обитателей.

В Greenpeace сообщают, что по результатам исследований 6% всех рыболовных сетей, используемых в море, теряется промысловиками каждый год.

Особую опасность представляют собой глубоководные одностенные сети, погружаемые на глубину до 500 метров. Экологи отмечают, что такие сети сложнее всего обнаружить и выловить из моря. Кроме того, ситуацию осложняет то, что блуждающие снасти мигрируют по мировому океану в территориальных водах разных государств, это ограничивает возможности местных экологов и властей по обнаружению и удалению таких снастей из воды.

В Greenpeace считают, что одним из способов решения проблемы являются заключение новых межгосударственных соглашений по взаимной очистке мирового океана от морского мусора, создание межгосударственных и международных комиссий и рабочих групп, которые были бы наделены соответствующими полномочиями для отслеживания мусора в океане. Кроме того, Greenpeace призывает власти активнее сотрудничать с подразделениями ООН, в частности Международной морской организацией (IMO), ее комитетом по защите окружающей среды, а также с Программой ООН по защите окружающей среды (UNEP), которые разрабатывают программы по очистке мирового океана от мусора, в том числе от промысловых снастей.

Евгений Хвостик