Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой модели Pont des Amoureux.

Жан-Марк Видеррешт среди всех часовщиков стоит особняком. Есть те, кто умеют создавать сложные часы, есть те, кто способны создать более сложные и еще более сложные. Видеррешт же умеет создавать поэтические, сказочные часы, механизмы которых не просто показывают время, а рассказывают историю. Девушка стоит на балконе, по небу Парижа пролетает воздушный змей, влюбленные встречаются на мосту, и вся эта анимация одновременно является индикацией времени. Видеррешт создал для Van Cleef & Arpels не все модели Poetic Complications, но, на мой личный вкус, это лучшие из них.

Его встреча влюбленных на мосту стала самыми знаменитыми часами во всей серии. Неудивительно, что в 2019-м в Van Cleef & Arpels приняли мудрое решение ее перевыпустить. Причем сразу в шести версиях на ремешках и инкрустированных драгоценными камнями браслетах, и самое главное — в моделях для женщин. Так уже было с «Планетарием»: сначала выпустили мужскую модель, потом представили женскую. Причем не просто уменьшили первую, а разработали новый механизм. За новые Pont des Amoureux — «Моста влюбленных» — отвечал уже сын Жана-Марка, который трудится в его независимом часовом ателье Agenor. Основой для нового механизма стал калибр Valfleurier Q020.

Эмалевая миниатюра в каждой модели отличается — недаром на собственном производстве Van Cleef & Arpels трудятся аж 20 эмальеров. Но вернемся к механизму новых Lady Arpels Pont des Amoreux. В старом «Мосту влюбленных» фигура девушки показывала часы, юноши — минуты. В зависимости от текущего времени они оказывались в разных частях моста, а два раза в сутки — в поддень и в полночь — встречались по середине и целовались. В новом механизме целоваться возлюбленные могут в любое время. Встреча в центре моста теперь осуществляется нажатием кнопки. Разрабатывали новый механизм целых четыре года.