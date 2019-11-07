С большой Лигой в кармане

Второй круг группового раунда Лиги чемпионов открылся матчами в четырех группах, некоторые из которых получились неординарными в плане драматизма, сюжета и итогового результата. А еще эти матчи удивительным образом сохранили за два тура до окончания этапа полноценную или похожую на полноценную интригу во всех задействованных во вторник квартетах. Это касается и квартета, в котором «Зенит», несмотря на домашний проигрыш «Лейпцигу», все-таки сохраняет шансы просочиться в play-off, финишировав на первой или второй позиции.

Группа E

В этой группе расклад мог бы упроститься до предела, если бы оба фаворита выиграли свои матчи. Но выиграл — у бельгийского «Генка» — только «Ливерпуль». А вот «Наполи», опережавший действующего владельца титула, дома сыграл вничью — 1:1 — с «Зальцбургом». И эта ничья оставила австрийский клуб, отстающий от ливерпульцев на пять очков, а от неаполитанцев на четыре, в гонке за play-off. Вплотную или к одному из грандов, или к обоим сразу он может приблизиться уже в следующем туре. У «Зальцбурга» в нем матч с аутсайдером «Генком», а лидеры играют друг с другом в Англии. Ну а дальше будет заключительный тур, в котором австрийская команда принимает «Ливерпуль». При этом надо учитывать, что в первом круге ливерпульцы одолели «Зальцбург» скромно — 4:3. То есть фактически любой выигрыш принесет австрийскому клубу преимущество по личным встречам. А это — приоритетный среди дополнительных показателей. В общем, терять очки в матче с «Наполи» «Ливерпулю» крайне нежелательно.

Группа F

В этой группе было сыграно два разных по стилистике матча. «Барселона», которая в субботу в испанском чемпионате уступила «Леванте», провела еще одну невыразительную встречу, разойдясь дома 0:0 с чешской «Славией». В другой игре веселья было куда больше. К перерыву «Интер» выигрывал у «Боруссии» 2:0, но дортмундский клуб во втором тайме добился перелома и победил — 3:2. А расстановка в этой группе получилась занятной. Формально возможность прорваться в play-off сохраняет даже «Славия», но это, конечно, возможность эфемерная, принимая во внимание пятиочковую дистанцию до второй строчки. Но вот разборки между теми, кто находится впереди нее, могут быть жесткими. У лидера «Барселоны» — балл отрыва от «Боруссии», у «Боруссии» — три балла отрыва от «Интера». И испанскому клубу предстоит сыграть с обоими преследователями: с немецким дома, а с итальянским в гостях. Больше трех очков «Барселоне» терять опасно. А что касается потенциального замеса с участием «Боруссии» и «Интера», тот тут нужно знать, что отстающий на дистанцию в одну победу итальянский клуб все-таки, невзирая на свежий проигрыш, сберег преимущество в очных встречах.

Группа G

Второе подряд поражение от «Лейпцига» (см. “Ъ” от 6 ноября) выкинуло «Зенит» из «зоны play-off», куда вместо него, расположившись за немецкой командой, выдвинулся «Лион», обыгравший дома — 3:1 — «Бенфику». Но зенитовские перспективы, с точки зрения борьбы за выход в 1/8 финала, нельзя считать именно темными-претемными. Таблица группы по-прежнему отличается плотностью. Между первой командой, «Лейпцигом» и четвертой, «Бенфикой»,— шесть очков. У «Зенита» на балл больше, чему у португальского клуба, и на три меньше, чем у французского, с которым он будет сражаться дома в пятом туре. Не только поражение, но и ничья — особенно результативная — будет для петербуржцев, в первом круге сыгравших с «Лионом» 1:1, чем-то вроде приговора. Тогда о play-off Лиги чемпионов можно забыть, а биться придется за play-off Лиги Европы — туда переводят команды, занявшие третье место. Победа, наоборот, вновь, как до пересечений с «Лейпцигом», обеспечит «Зениту» статус фаворита в гонке за путевкой в кубковую часть главного еврокубка. Он обойдет «Лион», а в заключительном туре должен будет удержать превосходство, справившись с не слишком кусачей в нынешнем розыгрыше «Бенфикой» в гостях. Ну или может хватить ничьей, если «Лейпциг» вдруг выиграет у «Лиона» во Франции. Успешный для «Зенита» сценарий не выглядит фантастическим.

Группа H

В рамках четвертого тура в этом квартете «Валенсия», пропустив первой, все же легко разделалась с «Лиллем», а «Челси» с «Аяксом» выдали уникальный в смысле сюжетных поворотов матч. В нем к перерыву голландский клуб вел со счетом 3:1. Причем ударов по воротам он почти не наносил (лишь один пришелся в створ). Помогли соорудить колоссальный запас прочности футболисты «Челси», дважды забившие в собственные ворота. После перерыва «Аякс» отличился еще раз, превратив положение хозяев в абсолютно вроде бы безнадежное. Но «Челси» смог отыграться. Прежде всего благодаря удивительно несчастливому для «Аякса» эпизоду при счете 4:2 в его пользу, который обернулся пенальти в голландские ворота, а также желтыми карточками для поочередно сфоливших в нем Дейли Блинда и Джоэля Вельтмана. Предупреждение было у каждого вторым, и «Аякс» потерял одновременно двух центральных защитников. Английский клуб в конце концов его догнал, а ничья 4:4 создала зубодробительный расклад в группе. У «Аякса», «Челси» и «Валенсии» поровну — по семь — очков. Голландской и английской команде чуточку полегче: у них на финишном отрезке календаря есть матч против неказистого «Лилля». «Валенсия» с «Челси» сыграет дома, а с «Аяксом» в гостях.

Алексей Доспехов