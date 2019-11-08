Обнять маму двумя руками

Ангелина Бессонова из поселка Пойковский Нефтеюганского района Тюменской области все делает левой рукой: рисует, ест, причесывается. Она не левша, просто правая рука парализована с рождения. Акушеры буквально выдавливали малышку и порвали нервы в правом плечевом сплетении. Несмотря на ежедневные упражнения и процедуры, правая рука почти не двигается и короче левой на 2 см. Чтобы она заработала, необходима серия микрохирургических операций, которые госквотой не покрываются.

Ангелина не любит, когда ее называют уменьшительным именем — Лина или Геля. Просто не реагирует. Только Ангелина. И точка. Даже для мамы не делает исключения.

Они живут вдвоем в двухэтажном деревянном общежитии в вахтовом поселке, построенном возле нефтяного месторождения почти полвека назад. Все удобства в общем коридоре. Год назад общежитие признали аварийным, но на новое жилье Мария, мама девочки, в скором будущем даже не рассчитывает. Говорит, есть дела поважнее.

До рождения дочери Мария два года работала фельдшером в школе, а потом в выездной бригаде на скорой помощи.

— Больше всего было жалко детишек,— вспоминает она.— Кто кипятком обварится, кто горошину в нос засунет, а кто с уличной дворнягой неудачно поиграет.

Со скорой Мария объездила весь Нефтеюганск и близлежащие поселки. Но когда родилась Ангелина, работу пришлось оставить. Главным пациентом Марии стала ее единственная дочь. Ухаживала за больным ребенком одна: муж ушел, когда Ангелине было полтора года.

— Последнее УЗИ мне сделали на 30-й неделе беременности,— вспоминает Мария.— Рост, вес ребенка, все анализы были в норме. А через полтора месяца у меня вдруг подскочило давление, и я поехала в роддом в город Пыть-Ях.

Контрольное УЗИ перед родами там делать почему-то не стали. Девочка, как потом выяснилось, была крупной — 4200 — и застряла в родовых путях.

— Все стояли в растерянности,— вспоминает Мария.— А потом акушерка навалилась на живот, пытаясь выдавить ребенка. И я отключилась.

Ангелина появилась на свет синяя, не дышала. Ее откачивали с помощью реанимационного мешка Амбу. Через несколько минут она слабо пискнула.

Из роддома малышку перевели в больницу, обследовали и поставили диагноз «акушерский паралич справа». Начали лечение, но рука оставалась неподвижной, Ангелина не могла пошевелить даже пальцами. Через месяц их с мамой выписали домой под наблюдение невролога.

— Если не будете лениться,— ободрил Марию доктор,— рука скоро восстановится.

Все скромные накопления поселкового фельдшера ушли на реабилитацию. Потом Мария сама научилась делать массаж, занималась с дочерью лечебной физкультурой. В результате Ангелина смогла удерживать предметы правой рукой. Но переворачиваться и ползать ей было неудобно, неудачные попытки заканчивались криками и слезами.

— Я дважды пыталась оформить дочке инвалидность,— рассказывает Мария.— Но мне в категоричной форме отказали: заявили, что инвалидность положена только детям, у которых поражены жизненно важные органы. А мой ребенок может «нормально» жить и с одной рукой.

Вот такая «нормальная жизнь» у девочки: чтобы просто почесать нос, надо левой рукой раскачать правую, закинуть повыше и попробовать зацепиться пальцами за собственный носик. Здоровой рукой это сделать проще, но без движения мышцы правой руки атрофируются. Еще надо каждый день хотя бы по часу катать массажный шарик или носить колючую рукавичку. С трех лет Ангелина ходит в детский сад, но одеться и раздеться без помощи воспитательницы не может.

— Так ведь вся жизнь мимо пройдет,— вздыхает Ангелина.— Пока натянешь колготки, уже вечер наступает и надо ложиться спать.

А ведь у нее серьезные планы на будущее. Стать врачом, как мама. Или пожарным. Надо только руку вылечить, потому что одной левой ей с огнем не справиться.

Летом Мария с Ангелиной ездили в Ярославль на консультацию к доктору Новикову. Врач сказал, что руку можно восстановить. Правда, для этого придется сделать несколько операций.

— У меня очень простая мечта,— признается Мария.— Больше всего в жизни я хочу, чтобы Ангелина обняла меня двумя руками. Тогда я буду самая счастливая мама на свете.

Для спасения Ангелины Бессоновой не хватает 709 088 руб. Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории Областной детской клинической больницы ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Ангелины последствия родового повреждения правого плечевого сплетения. Девочка не может поднимать руку, отводить ее в сторону. Локоть плохо сгибается, образовалась контрактура плечевого сустава. Ангелина зависит от помощи мамы — не может самостоятельно одеться и раздеться. Мы проведем многоэтапное хирургическое лечение — реконструируем плечевое сплетение посредством перемещения сухожилия широчайшей мышцы спины. Надеюсь, двигательные функции правой руки удастся полностью восстановить, Ангелина сможет стать самостоятельной и вести обычную жизнь наравне со сверстниками». Стоимость операций 743 088 руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 709 088 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Бессонову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Марии Васильевны Бессоновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Светлана Иванова, Тюменская область