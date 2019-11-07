«Локо» мотив не спел

«Локомотив» открыл второй круг Лиги чемпионов драматичным матчем с «Ювентусом» на своем поле. В нем железнодорожники, сразу пропустив нелепый гол, быстро отыгрались, а потом доставили итальянскому гранду кучу проблем и, казалось, вполне могли добиться победы. Но вместо победы получили поражение с тем же счетом, что и в гостях,— 1:2 — из-за пропущенного в компенсированное время мяча. Оно фактически исключило «Локомотив» из гонки за play-off.

Это был, конечно, кошмарный момент для тех, кто переживал за «Локомотив» и верил, что он, отчаянно бившийся под занавес первого круга с великим «Ювентусом» в Италии, но подвиг не совершивший, сможет совершить его в Москве и все-таки не выпасть после четвертого тура из гонки за play-off. Третья минута. Штрафной в трех с половиной десятках метров от ворот. Не по центру, под углом — с такой точки чаще навешивают, чем бьют. Но «Ювентус», конечно, предпочитает второй вариант, потому что Криштиану Роналду уже несколько секунд чертит взглядом траекторию до ворот. И вот удар — сильный (по-другому португальский гений не умеет), но низом и прямо в голкипера. И Гильерме остается только зафиксировать мяч в заранее подставленных ладонях. А он каким-то судорожным движением запускает его между ногами, по сути, сам подталкивает в сторону «ленточки». И добивание от Арона Рэмзи уже на самом деле лишнее — гол, созданный совместно Роналду и Гильерме (и в основном Гильерме), уже состоялся. Такой гол, который стыдно пропустить и на школьном дворе. Такой гол, который, по идее, должен сломать «Локомотив», даже если он твердо настраивался на новую попытку совершить подвиг.

А дальше было нечто удивительное. «Локомотив» не сломался. «Локомотив», который нарвался на жуткий конфуз, вдруг заиграл так, как редко играют отечественные клубы против грандов,— не давя, но как-то слишком нагло, убедительно. И его гол точно родился не на пустом месте.

А гол был хорош. Мацей Рыбус навешивал слева, примерно с той же точки, с которой бил свой злосчастный «стандарт» Роналду, а на навес классически выскочил Алексей Миранчук и, опередив Даниэле Ругани, классно подрезал его в угол. А главное, не выключился из эпизода, хотя многие бы выключились. И был шикарно за это вознагражден, потому что мяч, миновав пальцы туринского вратаря Войцеха Щенсного, стукнулся в стойку и снова отскочил в центр. А там его ждал Миранчук.

Игра «Локомотива» и после этого была шикарной. От нее не веяло безнадегой, стремлением сберечь то, что уже достигнуто. От нее веяло желанием укусить, ужалить. И знанием того, как укусить. Это знание крылось в очень четких рисунках контратак, в уверенности, с которой принимал мяч Эдер и с которой его тащили вперед Алексей Миранчук и Жуан Мариу. В легкости, с которой Рифат Жемалетдинов обокрал пускавшегося в свой знаменитый дриблинг Роналду. Во всех этих маленьких победах, чуть было не вылившихся в победу покрупнее, когда Миранчук еще разок подрезал мяч головой. Теперь он пролетел чуть выше перекладины. И Гильерме успел показать, что пережил шок, когда перед перерывом вытащил из угла сложнейший удар Гонсало Игуаина. Да нет, это был отнюдь не безнадежный случай.

А после паузы подход «Локомотива» к игре нисколько не изменился. Он по-прежнему не походил на команду, ориентированную на выживание. Он походил на команду, которая, даже отбиваясь, все время энергично выискивает, вылавливает шансы. И они иногда вылавливались. А однажды выловился шанс стопроцентный, стопятидесятипроцентный. Опять вышел роскошный контрвыпад, а Гжегож Крыховяк заставил Щенсного вертеться ужом, чтобы отбиться. Но отскок пришелся прямо на Жуана Мариу, а перед ним в полтура десятках метрах были пустые ворота. «Ювентус» спас очутившийся ровно в той точке на линии ворот, куда был послан мяч, Леонардо Бонуччи. А вскоре после этого тренер гостей Маурицио Сарри усадил на лавку Роналду — растворившегося на поле, сожранного «Локомотивом» с потрохами.

«Локомотив» заслужил в этом матче очки. Но остался без них, упустив уже в компенсированное время перед воротами Дугласа Косту. И такая развязка, по существу, исключившая российский клуб из гонки за play-off, совершенно не соответствовала стилистике игры.

Второй матч в группе D завершился поздно ночью по московскому времени. В нем испанский «Атлетико», как и «Ювентус», опережавший «Локомотив» на четыре очка, встречался на выезде с имевшим ноль баллов аутсайдером квартета — немецким «Байером».

Алексей Доспехов