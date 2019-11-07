Киновыходные в стиле фильма «Ла-Ла Ленд»: Лос-Анджелес

Оскароносный фильм «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом и Эммой Стоун может по праву считаться не только одной из знаковых картин современного кинематографа, но и достойным продолжением традиций золотой эпохи голливудских мюзиклов. Могла ли трогательная история молодого музыканта Себастьяна и начинающей актрисы Мии случиться где-то еще кроме города звезд и больших надежд — «Коммерсантъ Стиль» не берется утверждать, но с удовольствием отмечает на карте несколько ключевых локаций для маленького путешествия по следам героев.

Ресторан Smoke House

Пианист Себастьян работает в небольшом ресторанчике. Он мечтает играть джаз, но по велению начальства вынужден играть рождественские песенки. Заведение с мягким светом и элегантными гостями — ресторан Smoke House, расположенный прямо возле студии Warner Bros.

Smoke House основан в 1946 году, сегодня это один из немногих ресторанов Лос-Анджелеса той эпохи, сохранившийся до наших дней. Заведение пользовалось большой популярностью среди работников и звезд голливудской киноиндустрии, а со стремительным развитием «фабрики грез» росло и число посетителей Smoke House. Говорят, что здесь любили ужинать Боб Хоуп и Фрэнк Синатра, а сегодня это фаворит Джорджа Клуни и Клинта Иствуда.

Интерьер ресторана очаровывает ретроатмосферой старого Голливуда. Красная мебель подчеркивает исключительность, старомодные торшеры и свечи создают уютный полумрак, а стены украшают фото именитых посетителей. Как подсказывает название, профиль ресторана — блюда на гриле. Здесь подают роскошные стейки, аппетитные крылья BBQ, шатобриан и филе миньон, а также ароматную рыбу и морепродукты. Сладкоежки оценят нежнейший чизкейк и тающий яблочный пирог, а сони — поздние завтраки с вафлями и яйцами Бенедикт. Кроме того, в ресторане есть специальное меню для маленьких гостей, а также особое предложение с индейкой в честь Дня благодарения.

Где: 4420 W Lakeside Dr, Burbank

Время работы: понедельник—четверг с 11:30 до 22:00,

пятница—суббота с 11:30 до 22:30, воскресенье с 9:00 до 20:30





Гриффит-парк, Cathy`s Corner

Мия и Себастьян танцуют чечетку в Гриффит-парке на фоне ночных огней Лос-Анджелеса. Самая узнаваемая сцена фильма, попавшая на киноафиши, была снята с первого дубля!

Гриффит-парк — это целых 1700 гектаров зеленых ландшафтов, свежего воздуха и единения с природой, что особенно важно для мегаполиса. Провести в парке можно целый день и все равно не объять необъятное: огромное пространство включает в себя зоопарк, Греческий амфитеатр, где проходят концерты, планетарий, обсерваторию и несколько музеев. Кроме того, парк предлагает множество активностей: здесь можно поиграть в футбол, баскетбол, теннис, гольф и покататься верхом. Гвоздь программы — смотровая площадка, откуда можно увидеть гору Маунт-Ли и знаменитые буквы Hollywood.

Что же касается так называемого уголка Кэти, то найти его не так просто. Придется преодолеть несколько километров извилистых холмистых дорожек, чтобы достичь той самой площадки — возможно, после такого испытания настроение станцевать резко улетучится. К слову, скамейки и фонаря посетители здесь не обнаружат: их устанавливали специально для фильма, зато панорама города на месте.

Где: 4730 Crystal Springs Dr

Время работы: круглосуточно





Обсерватория Гриффита

Импровизированное свидание Мии и Себастьяна достигает кульминации в обсерватории Гриффита, от нахлынувших чувств герои обретают способность летать.

Впечатляющее здание обсерватории Гриффита в стиле ар-деко — одно из самых узнаваемых в Лос-Анджелесе. Обсерватория открылась для посетителей в 1935 году и мгновенно завоевала бешеный успех: желающих увидеть небесные светила оказалось чрезвычайное много. Долгое время комплекс включал лишь планетарий и несколько выставок, но в 2002 году обсерватория пережила масштабную реконструкцию: заметно расширилась и обновилась экспозиция, устаревшее астрономическое оборудование было заменено на новейшее, комплекс дополнили симпатичные кафе и сувенирные магазины.

Сегодня обсерватория Гриффита — одна из лучших в мире. Посетители могут понаблюдать за звездами, планетами и уникальными космическими явлениями через высокотехнологичные телескопы, увидеть захватывающие панорамы Лос-Анджелеса и Тихого океана со смотровых площадок, посмотреть на работу изобретений выдающихся ученых, а также полюбоваться шоу в планетарии. С момента открытия и по сей день вход в обсерваторию Гриффита бесплатный.

Где: 2800 E Observatory Rd

Время работы: вторник—пятница с 12:00 до 22:00,

суббота—воскресенье с 10:00 до 22:00





Кафе Lighthouse

Себастьян приводит Мию в любимое музыкальное кафе в надежде, что та разделит его любовь к джазу. В роли легендарного кафе Lighthouse — легендарное кафе Lighthouse.

Джаз в скромном клубе на побережье океана впервые прозвучал 29 мая 1949 года: владелец клуба разрешил музыканту Говарду Рамси устраивать по воскресеньям пробные джемсейшены. Эксперимент удался, и постепенно Lighthouse завоевал репутацию культового места. Кроме того, здесь проходили записи выступлений величайших фигур мирового джаза: Чета Бейкера, Рэмси Льюиса, Ли Моргана, Джо Хендерсона и многих других.

Помимо уникальных джазовых концертов в Lighthouse есть и еженедельная программа на все случаи жизни. По понедельникам, четвергам и пятницам здесь проходят счастливые музыкальные часы, по вторникам — уроки сальсы, среда — день регги, а в выходные кафе ждет на джазовые бранчи. Меню в Lighthouse довольно скромное — все-таки здесь в приоритете музыка.

Где: 30 Pier Avenue, Hermosa Beach

Время работы:понедельник—пятница с 18:00 до 2:00,

суббота—воскресенье с 11:00 до 2:00





Пирс в Эрмоса-Бич

Себастьян задумчиво бродит по вечернему пирсу и поет «City of Stars» — главный мотив из саундтрека. Пирс находится в центре Эрмоса-Бич, одного из главных пляжных центров Лос-Анджелеса.

Пляжи Эрмоса-Бич — одни из самых живописных в Калифорнии. Чистый песок, прозрачная, зеленоватая вода, белоснежная морская пена и невозможно красивые люди: жители Лос-Анджелеса стараются вести здоровый образ жизни и следить за фигурой как никто другой в мире — вот где ударная доза мотивации!

Длинный пирс уходит далеко в море. Еще до выхода «Ла-Ла Ленда» его облюбовали парочки для романтических свиданий, чем, правда, не всегда довольны местные рыбаки. С пирса Эрмоса-Бич действительно открывается фантастический вид на океан. Днем здесь можно наблюдать за серферами, а вечером любоваться тонущим в океане калифорнийским солнцем.

Где: 1 Pier Ave, Hermosa Beach

Время работы: круглосуточно





Театр El Rey

Себастьян соглашается стать клавишником в группе по приглашению своего старого друга Кита. Группа дает оглушительный концерт в театре El Rey.

El Rey распахнул свои двери в 1936 году как кинотеатр и оставался им в течение полувека. В 1980-е он превратился в клуб с танцевальной музыкой и только в 1990-е стал современным концертным залом. При этом театр сохранил винтажную атмосферу.

Сегодня El Rey — одна из лучших камерных музыкальных площадок Лос-Анджелеса, на его сцене выступали Лана Дель Рей, Билли Айлиш, Регина Спектор, Coldplay, Kodaline и другие. Кроме того, El Rey можно арендовать для частного мероприятия — так, здесь можно устроить эпатажную свадьбу в стиле глэм-рок, а также ретровечеринку в атмосфере Голливуда XX века.

Где: 5515 Whilshire Boulevard





Дарья Черткова