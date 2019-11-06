КС признал неконституционным запрет на митинги возле зданий органов госвласти

Конституционный суд (КС) России признал незаконными региональные нормы о запрете публичных акций возле зданий, где расположены органы госвласти. Также КС считает, что помеха работе транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры сами по себе не могут быть веской причиной отказа в проведении митингов, собраний, демонстраций, шествий и пикетов.

КС рассматривал дела Марины Седовой и Веры Терешонковой. В 2017 году им отказали в проведении публичных акций в Сыктывкаре: местные власти не дали организовать заупокойный молебен в память жертв «Большого террора» 1937–1938 годов и митинг против неудовлетворительной работы общественного транспорта. В качестве причин указывался региональный закон, который запрещает акции в 50 м от входа в здания органов власти и государственных учреждений. Суд признал эти ограничения неконституционными и отправил дела Седовой и Терешонковой на пересмотр. Они вправе требовать компенсации ущерба.

«Компетентные органы и должностные лица обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для их (публичных акций.— “Ъ”) легального проведения в избранном организаторами месте и в запланированное время... а не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате»,— говорится в решении КС (.pdf).

По мнению суда, действия властей не должны приводить к «чрезмерному государственному вмешательству в деятельность организаторов и участников публичных мероприятий». Решение КС окончательно и не подлежит обжалованию.

По данным «ОВД-Инфо», в 12 регионах России законы о митингах не соответствует федеральному законодательству. Власти вводят территориальные запреты для одиночных пикетов.

Подробнее об исследовании «ОВД-Инфо» в материале “Ъ” «Одиночный пикет с признаками массовки».