Завод Дзержинского уходит в простой

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября текущего года в связи со снижением объема производства. Об этом "Ъ-Прикамье" сообщил знакомый с ситуацией источник. По его данным, с этого времени на предприятии будут задействованы только сотрудники, отвечающие за обеспечение его электроэнергией и теплом. Рабочие будут отправлены в отпуск с сохранением 2/3 от заработной платы. Собеседник говорит, что приказ действует до Нового года, после чего предприятие может перейти на трехдневную рабочую неделю.

Напомним, пока что завод остается без основного объема гособоронзаказа на 2020 год. Предприятие не может договориться с АО ВМП «Авитек», для которого оно выпускало примерно 2/3 от общего объема продукции. 18 октября управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александр Еремин уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и всех его заместителей. Позже стало известно, что завод может сократить около 90 сотрудников.