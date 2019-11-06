Открылся интернет-магазин косметического концерна Naos

Российское представительство косметического концерна Naos объявляет о запуске интернет-магазина naos.ru. Теперь косметика французских марок Institut Esthederm и Bioderma начнет продаваться на объединенной онлайн-платформе. Лейли Кулеман, генеральный директор Naos, комментирует: «Мы хотим, чтобы наш сайт стал не просто площадкой для продаж, но и полезным сервисом, где представлена информация об уходе за собой и своим здоровьем». На протяжении всего ноября на сайте действует специальная скидка 20%, которая распространяется на все группы товаров.