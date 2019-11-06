В Ульяновской области похитили куриные яйца на полмиллиона рублей

В Ульяновской области шесть сотрудников местной коммерческой структуры похитили с фермы крупные партии куриного яйца на сумму около 500 тыс. руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, в октябре 2018 года из хранилищ готовой продукции местной фирмы куриные яйца похищались неоднократно. Они вывозились при помощи грузового автомобиля «КамАЗ-5820» и были замаскированы промышленным мусором. После этого вся продукция реализовывалась.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Алена Смирнова