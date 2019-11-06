Доля плохих долгов россиян упала до минимума с 2013 года

Уровень плохих долгов по кредитам в России упал до 4,8% — это самый низкий показатель с 2013 года, следует из данных Центрального банка. За шесть лет размер кредитного портфеля увеличился в 2,2 раза и составил 16,9 трлн руб.

К плохим долгам Центробанк относит кредиты, по которым клиенты не вносили платежи в течение трех месяцев. Сейчас сумма таких долгов составляет 811,8 млрд руб.

Уровень просроченной задолженности:

кредиты наличными, кредитными картами и POS-кредиты — 7,9%;

автокредиты — 7,4%;

ипотека — 4,8%;

кредиты под залог жилья (кроме ипотеки) — 2,3%.

В Центробанке считают качество розничных портфелей банков удовлетворительным. «Ранние индикаторы качества необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных в 2019 году, указывают на увеличение рисков по сравнению с 2018 годом, однако остаются существенно ниже значений в 2015–2016 годах»,— заявил представитель регулятора РБК.

Аналитики ранее зафиксировали, что россияне стали чаще допускать просрочки и чаще использовать кредитные карты для покупки еды.

Подробнее о том, как будет охлаждаться рынок потребкредитования,— в материале “Ъ” «В банках заметили плохих заемщиков».