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Колье Atelier Tous Rosa Oriol, желтое золото, рубин, аметист, лимонный кварц, голубой топаз, цитрин, розовый сапфир, цаворит, изумруд

Фото: Tous

«Результаты превзошли ожидания»

Роза Тоус и Петр Горшков о покорении России

"Стиль Украшения". Приложение от , стр. 19

24 октября на Хохловке состоялась масштабная презентация новой линии высокого ювелирного искусства Tous. На трех этажах исторического особняка XVII века показывали 85 уникальных украшений. Места хватило всем: клиентам, журналистам, знаменитостям, актерам — участникам иммерсивного спектакля и исполнителям партий балетной постановки. Вице-президент Tous Роза Тоус и генеральный директор Tous в России Петр Горшков объясняют, чем Москва обязана такому вниманию со стороны бренда.


Когда появилась первая коллекция высокого ювелирного искусства Tous?

Роза Тоус (Р Т.): Мы создаем эксклюзивные вещи по индивидуальному заказу с 1970-х годов. В период экспансии бренда, с 1980-х по 2000-е, основной акцент был на регулярных коллекциях, и в 2014 году мы наконец решили выпустить полноценную коллекцию высокого ювелирного искусства Atelier Tous.

Поклонники регулярных коллекций и линии Atelier Tous одни и те же люди или разные?

Вице-президент Tous Роза Тоус

Вице-президент Tous Роза Тоус

Фото: Tous

Р. Т.: Это две разные группы людей, и различаются они образом жизни. Но иногда бывает так: поклонница бренда влюбилась в одно из украшений линии Atelier и купила его — раз в жизни, а обычно покупает вещи из коммерческих коллекций.

Что нового в линии Atelier этого года?

Р. Т.: Разница в количестве украшений и в масштабе презентации. В прошлом году мы тестировали интерес российской аудитории и привезли только часть коллекции, 25 вещей. Результаты превзошли ожидания, мы продали почти 70%. Поэтому в нынешнем году мы решили привезти в Россию всю коллекцию, около 85 уникальных украшений, и показать ее на специальном мероприятии в историческом особняке в Хохловском переулке.

Кольцо Atelier Tous Rosa Oriol, желтое золото, турмалин (20,20 карата), сапфиры (общий вес 5,20 карата)

Кольцо Atelier Tous Rosa Oriol, желтое золото, турмалин (20,20 карата), сапфиры (общий вес 5,20 карата)

Фото: Tous

Расскажите, пожалуйста, об образовательной программе Tous.

P. T.: Социально-образовательную программу мы запустили в прошлом году. Мы приглашаем на стажировку студентов ювелирных школ и учим их реставрировать украшения. Сейчас подписаны контракты с шестью испанскими школами, двумя в Мексике и одной в Португалии, но мы ищем партнерства по всему миру.

Насколько длительна эта программа?

P. T.: Зависит от школы. Студенты одной, расположенной поблизости, приходят к нам каждый понедельник в течение девяти месяцев. А мексиканские студенты приезжают на 15 дней на бесплатную стажировку. Мы возвращаем обществу то, что сами хорошо умеем. У нас есть ювелир, который работает в компании более 40 лет, и он счастлив передать студентам свои знания.

Серьги Atelier Tous Rosa Oriol, желтое золото, изумруды (общий вес 60,82 карата)

Серьги Atelier Tous Rosa Oriol, желтое золото, изумруды (общий вес 60,82 карата)

Фото: Tous

Насколько важен для компании вопрос социально-экономической ответственности?

P. T.: При покупке камней и золота мы заботимся о трех основных правилах: соблюдении социальных норм, отсутствии вреда для окружающей среды и расположении в зоне влияния беспроблемного правительства. Также мы входим в Совет ответственных ювелиров RJС, который тщательно следит за прозрачностью процессов производства. И мы считаем важным об этом сообщать, потому что клиенты, особенно новые и молодые, хотят об этом знать.

Как вы планируете продавать линию Atelier Tous в России?

Генеральный директор Tous в России Петр Горшков

Генеральный директор Tous в России Петр Горшков

Фото: Tous

Петр Горшков (П Г.): Через частные показы. Основной российский бизнес Tous — это регулярные коллекции, которые продаются в магазинах и онлайн. Но за десять лет в России мы наработали большую базу лояльных клиентов, готовых покупать и высокое ювелирное искусство, как показал эксперимент прошлого года. Для компании привезти high jewellery линию Tous — это знак уважения к российскому рынку.

Кто основной клиент марки в России?

П. Г.: В 60% случаев это женщина, в остальных — мужчина, который выбирает подарок. Костяк наших клиентов составляют женщины от 18 до 35 лет. Они успешны, работают чаще всего в офисе, путешествуют и в силу своего высокого интеллектуального уровня относятся к себе с иронией.

Браслет Atelier Tous Rosa Oriol, желтое золото, турмалины (общий вес 98,12 карата)

Браслет Atelier Tous Rosa Oriol, желтое золото, турмалины (общий вес 98,12 карата)

Фото: Tous

Что самое главное в стратегии развития бренда в России?

П. Г.: Tous за последние три года сделал фантастический рывок, мы являем пример экономического чуда в России в нашем сегменте, ни одна другая иностранная ювелирная компания не развивается такими темпами, как Tous,— мы растем каждый год на 20% и больше. Мы решили не обращать внимания на экономический кризис — решили продолжать расширяться. У нас все очень хорошо, мы открываем десятки новых магазинов в год, этот год закончим с 50. Наш онлайн-магазин растет на 300% в год. Наши амбиции — занять первое место в нашем сегменте в России. Сейчас мы на втором, но уже вышли в лидеры в нашем сегменте по второй покупке.

Беседовала Екатерина Зиборова


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