РМК начала добычу меди на месторождении Кундызды в Казахстане

ТОО «Казгеоруд» (Казахстан, входит в Русскую медную компанию) приступило к промышленной добыче медной и медно-цинковой руды на месторождении Кундызды. Проектная мощность добычи — 2 млн т руды в год. Общий объем инвестиций в освоение месторождения составил $205 млн.

По словам вице-президента по экологической и промышленной безопасности РМК Наталии Гончар, проект обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей обогатительной фабрики ТОО «Актюбинская медная компания» (АМК, входит в РМК) до 2033 года (до 5 млн т в год). В 2019 году РМК планирует инвестировать в горнодобывающую отрасль Казахстана свыше $90 млн, это примерно на 7% больше, чем в 2018 году. В пресс-службе РМК добавили, что для перевозки руды компания закупила 270 вагонов-самосвалов.

В Казахстане у компании есть еще два карьера на месторождениях «50 лет Октября» и «Приорское». Месторождение «50 лет Октября» является одним из крупнейших медно колчеданных месторождений в Казахстане. Его запасы составляют примерно 46 млн т, в том числе 823 тыс. т меди. Среднее содержание меди в руде — приблизительно 1,81 %. Запасы медно колчеданных руд в «Приорском» составляют примерно 36 млн т, в том числе 377 тыс. т меди и 1,4 млн т цинка. Среднее содержание меди в руде — 1,02 %, цинка — 3,88 %.

Татьяна Дрогаева