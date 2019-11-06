Покровское-Стрешнево не хочет превращаться в «человейник»

За башню «Реновация» решили собрать подписи под видом голосов за детские сады и парки — по крайней мере, так считают жители столичного района Покровское-Стрешнево. Там продолжается спор вокруг строительства 72-этажного жилого дома. На публичных слушаниях жители не смогли договориться с властями. И теперь они опасаются, что судьбу Покровского-Стрешнево решат без их участия. Что происходит на северо-западе Москвы? И кто там собирает подписи за реновацию? Об этом — Иван Корякин.

Покровское-Стрешнево с недавних пор — рассерженный район Москвы. Там могут построить 72-этажный дом в рамках реновации. Для программы это абсолютный рекорд. Жители оценили проект однозначно и выразили свое мнение на публичных слушаниях, выкрикивая: «Позор!»

После публичных слушаний в Покровском-Стрешнево начали происходить странные вещи: на улицах появились сборщики подписей, которые предлагали проголосовать за реновацию, правда, в довольно странных, как считают жители района, формулировках. Им не составило труда разоблачить сборщиков, которыми оказались люди «с временными трудностями с доходами» — так говорилось в объявлениях, ранее опубликованных в социальных сетях. За каждую подпись волонтеры получали 50 или 80 руб. Оплата происходила наличными в обмен на лист с голосами.

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При этом некоторые сборщики даже не задумывались, как правильно: Покровское-Стрешнево или Покровское-Стрешнёво. А когда узнавали, за что на самом деле собирают голоса, и вовсе раскаивались, говорит житель района Елена: «Когда наши ребята рассказали сборщикам, что происходит, то несколько человек порвало и выкинуло бланки, добавив: как я мог в это ввязаться».

Покровское-Стрешнево не против реновации, но в районе опасаются, что за улучшением жилищных условий скрывается уплотнение застройки, увеличение этажности и транспортный коллапс. И проект 72-этажного здания уж точно не добавляет уверенности. Так что за такую реновацию житель района Никита голосовать не готов: «Есть люди, которые хотят переехать, и не понимают, что те, кто здесь останется, как я, будут жить рядом с домами, что здесь построит мэрия. Огромными домами застраивают все поле, где был аэродром возле стадиона.

В то же время не строят ничего из объектов социального обслуживания.

Я выступаю против, потому что я прекрасно понимаю: у меня под окнами будет стоять не только Волоколамское шоссе, но встанет еще и дублер, в который должны будут влезть машины, направляющиеся в “человейники” на месте сносимых домов».

И башня «Реновация» во всей этой истории — яркий символ программы правительства Москвы. Зачем 72 этажа? Чтобы быстрее расселить хрущевки, поясняли ранее в мэрии. Хотя там же подчеркивали: конкретный небоскреб в Покровском-Стрешневе будет коммерческим, он должен будет помочь окупить программу.

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Да и строить дом в таком виде необязательно, ранее говорил в интервью “Ъ FM” его автор — глава архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Максим Гурвич: «Выполнены расчеты и транспортного моделирования, и социальных объектов, инфраструктуры, школ, детских садов, поликлиник, — все сделано в рамках проекта. Это, скорее, начало какого-то движения по реализации программы, поэтому проводятся публичные слушания, чтобы люди могли высказаться и дать свои предложения.

Этот дом может быть исполнен и в виде двух башен по 36 этажей, и в виде еще чего-то.

Просто сейчас такое у нас предложение, сейчас мы так видим проект».

Жители уверены, что строительство двух башен поменьше вместо одного небоскреба ситуацию не изменит — район, как они считают, все равно не выдержит нагрузки. Но проектировщики утверждают обратное. На публичных слушаниях у сторон диалог не получился, так что город и горожане по реновации пока не договорились.

По расчетам “Ъ”, выполнение программы реновации потребует от властей строительства 56,5 млн кв. м жилья. Это четверть объема столичного жилищного фонда.