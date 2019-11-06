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Депутат алтайского заксобрания получил пять лет тюрьмы за хищение более 43 млн рублей

Центральный райсуд Барнаула вынес приговор депутату заксобрания Алтайского края Андрею Волкову, который обвинялся в многомиллионных хищениях. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева. По ее словам, суд назначил парламентарию пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб. После приговора осужденного взяли под стражу.

Как указывается в деле, депутат, являвшийся учредителем управляющей компании ООО «Прогресс плюс», и директор УК присваивали деньги, которые жильцы многоквартирных домов и владельцы нежилых помещений вносили в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. Однако вместо того, чтобы перечислять средства ресурсоснабжающим организациям, сообщники, по версии следствия, переводили их в подконтрольные компании и обналичивали. С 2012-го по 2016 год по такой схеме было похищено свыше 43 млн руб.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В ходе следствия директор УК признала вину и заключила досудебное соглашение. В последующем суд назначил ей три года условно.

Константин Воронов


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