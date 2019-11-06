В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента

Неизвестный напал с ножом на члена заксовета Гонконга Джуниуса Хо и ранил еще двух человек, сообщила местная газета South China Morning Post. Законодатель не раз выступал с критикой антиправительственных демонстраций в Гонконге, а также за силовое подавление митингов.

По информации газеты, нападение произошло утром. Член заксовета общался с избирателями около своей палатки в районе Туен-Мун. К палатке подошел молодой человек, подарил ему букет цветов и поблагодарил законодателя словами «мы все наблюдали за вашими усилиями». Затем неизвестный предложил сделать фото с господином Хо, тот согласился. После чего молодой человек достал из сумки нож и ударил им законодателя. Ранения получили еще два человека, в том числе нападавший. По данным газеты, он задержан. Все пострадавшие направлены в больницу.

В Гонконге продолжаются протесты. Правоохранительным органам приходилось штурмовать несколько торговых центров. В районе Тхайкусин, где пострадал местный политик, полиция применила слезоточивый газ в ходе противостояния с демонстрантами, пишет Reuters. Ранее сообщалось о задержании 200 участников протестов, в ходе этих акций полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Протесты начались из-за предложения правительства Гонконга внести поправки в закон об экстрадиции. В результате демонстраций власти отказались от этой инициативы. Теперь протестующие требуют перестать называть протесты 12 июня массовыми беспорядками, освободить задержанных участников акций и расследовать действия полиции.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Гонконг своих не сдает».