Турчак ответил на критику Воробьева коммунистами

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ответил на заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в отношении губернатора Московской области Андрея Воробьева и его отца. На сегодняшнем заседании в Госдуме господин Рашкин сообщил, что за судебным преследованием совхоза им. В.И. Ленина стоит господин Воробьев.

«Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком, — это отсутствие политической культуры», — заявил Андрей Турчак “Ъ”. По его словам переходить на личности и давать оценки членам семьи губернатора — «недостойное политика поведение». «За спиной Юрия Воробьева (отца губернатора.— “Ъ”), моего коллеги, Героя России, сотни спасенных жизней и достойных поступков. Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России», — оппонирует Турчак Рашкину.

Напомним, 29 октября арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров к Грудинину и постановил взыскать в пользу истцов более 1,5 млрд рублей. Господин Рашкин утверждает, что на земли Совхоза претендует ГК «Самолет» принадлежащий матери и брату господина Воробьева. Коммунист также обвинил отца главы региона сенатора Юрия Воробьева в ненадлежащей работе возглавляемой им комиссии по контролю за доходами Совета федерации. Представитель КПРФ утверждает, что старший Воробьев препятствовал проведению проверки в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова.