Отец Рамиля Шамсутдинова возмутился армейской характеристике сына

Салим Шамсутдинов отец рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в войсковой части Забайкалья, 6 ноября встретится со своим сыном в СИЗО, пишет telegram-канал Life Shot. «Никто со мной не поговорил, ничего не объяснил, хотя бы меня отругал, что я плохой отец. Информации абсолютно ноль, как будто не было ничего. Сейчас говорят, что появилась характеристика его, якобы психологи военные выявили у него агрессивность какую-то, противоречия, якобы он такой самоуверенный. Просто удивительно, неужели я за 20 лет у себя дома этого не заметил? Или врачи в военкоматах этого не заметили?», — прокомментировал он Life Shot характеристику сына, опубликованную накануне.

В понедельник, 4 ноября, РБК опубликовало социально-психологическую характеристику личности Рамиля Шамсутдинова, составленную в ходе обследования военными психологами военнослужащих воинской части 54160 в Забайкалье.

В документе указано, что Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был «физически развит отлично». Имел навыки владения стрелковым и холодным оружием. Он демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчиненности. «Неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений. Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев. Отличается упрямством, высокой целеустремленностью, амбициозен, тщеславен», — говорится в документе.

Трагедия произошла 25 октября, рядовой из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли, двое были ранены. Солдат арестован до 27 декабря по делу об убийстве (ст.105 УК РФ). Следствие проверяет несколько версий происшествия, в том числе о неуставных отношениях в части и версию преследования обвиняемого из-за его национальности. Источник “Ъ”, близкий к следствию по делу об убийстве, сообщал о жестких неуставных отношениях. «Он собирался убить только одного офицера, остальные под раздачу попали»,— сказал собеседник “Ъ”. По данным портала 72.ru, конфликт у Рамиля Шамсутдинова мог быть с убитым им старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.