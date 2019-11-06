ОПЕК заглянула в будущее

Глобальный спрос на энергоносители с 2018-го по 2040 год вырастет с 286 млн до 357 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, говорится в ежегодном долгосрочном обзоре ОПЕК. При этом весь рост придется на страны, не входящие в ОЭСР (более всего, 50% — на Индию и Китай). В развитых же странах ожидается падение спроса — на 3 млн баррелей н. э. в сутки. Нефть в долгосрочном периоде сохранит наибольшую долю в энергобалансе (28,2% глобального спроса в 2040 году против 31,5% в 2018-м), доля газа увеличится с 22,9% до 25,2%, угля — сократится с 26,6% до 21,5%. Быстрее всего будет расти доля возобновляемых источников энергии (кроме гидроэнергии): к 2040 году она достигнет 6,5% энергобаланса против 1,9% в 2018-м.

В долгосрочной перспективе в ОПЕК ждут роста спроса на нефть с 98,7 млн баррелей в сутки (б/с) в 2018 году до 110,5 млн б/с в 2040-м. Спрос в странах ОЭСР будет падать, в остальных государствах он вырастет на 21,4 млн б/с на фоне увеличения численности населения, укрепления среднего класса и экономического роста. Наибольший дополнительный спрос на нефть обеспечит Индия. Спрос в странах ОЭСР в ближайшие годы, как ожидается, остановится около отметки в 48 млн б/с, а к концу периода упадет до 38 млн б/с.

Производство нефти и конденсата странами, не входящими в ОПЕК, в 2018–2024 годах вырастет на 9,9 млн б/с и достигнет 72,2 млн б/с на фоне устойчивого спроса и возврата инвестиций в добычу. При этом 60% роста придется на США (6,2 млн б/с), циклический подъем обеспечит также рост добычи в Бразилии, Норвегии и Канаде. Рост нефтедобычи в России ожидается всего на 0,1 млн б/с, причем плато будет достигнуто уже в 2020 году.

В долгосрочной перспективе в ОПЕК ждут замедления роста производства трудноизвлекаемой нефти в США после достижения пика в 17,4 млн б/с в 2029 году. Общее производство жидких углеводородов в США достигнет максимума в 22,8 млн б/с в середине 2020-х годов и упадет до 18,5 млн б/с к 2040 году. Общая добыча в странах вне ОПЕК к 2026 году увеличится до 72,6 млн б/с, а затем начнет сокращаться вплоть до 66,4 млн б/с к 2040 году. С середины следующего десятилетия лишь две страны вне ОПЕК — Бразилия и Казахстан будут демонстрировать рост производства. Страны же картеля нарастят добычу до 44,4 млн б/с против 36,6 млн б/с в 2018 году.

Надежда Краснушкина