Растрата вещдоков в особо крупном размере

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Полковник юстиции обвиняется в хищении 52,8 млн руб., изъятых его коллегами во время расследования дела в отношении коммерсантов, укравших более 1 млрд руб. на подрядах Спецстроя. Сам офицер свою вину отрицает, а его защита утверждает, что обвинение не представило суду не только прямых, но и косвенных доказательств причастности господина Ходько к инкриминируемому преступлению.

Суду предстоит изучить 44 тома уголовного дела в отношении полковника Ходько, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По сравнению с первоначальной стадией расследования в обвинительном заключении не появилось принципиально новых деталей. Как следует из материалов дела, все началось в июне 2016 года, когда старший следователь по особо важным делам 3-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Ходько возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бизнесменов Кадыра Караханова, Вахи Арцыгова и Арсена Ошакбаева, похитивших более 1 млрд руб. на подрядах Спецстроя.

Вскоре после этого было установлено, что часть денег предполагаемых мошенников хранится в арендованных ячейках в одном из отделений Райффайзенбанка. По вынесенному господином Ходько постановлению его коллеги изъяли в банке в общей сложности $740,1 тыс., €59,5 тыс. и 1,5 млн руб. В двух картонных коробках деньги доставили полковнику Ходько. В присутствии свидетелей, в том числе и своего непосредственного начальника, он поместил деньги в сейф в своем кабинете №404 в Газетном переулке, 4.

Как считают в СКР, в дальнейшем Антон Ходько мог вынести сразу несколько процессуальных решений: о направлении денег на экспертизу, о возврате их хозяевам или, например, о передаче на ответственное хранение. Однако вместо этого он оставил их в своем сейфе, откуда они в период с 5 июля по 1 августа 2017 года были похищены. Следственный комитет пришел к выводу, что это сделал сам господин Ходько, ущерб от действий которого составил в общей сложности 52 848 714 руб.

О пропаже денег стало известно после того, как адвокат господина Караханова Владимир Стравинский обратился к военному следователю с просьбой разобраться с законностью их изъятия у родственников обвиняемого. Во время разбирательства выяснилось, что ценный вещдок вместе с уголовным делом из МВД в главное военное следственное управление СКР не передали.

Сотрудники ГВСУ СКР возбудили уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ), по которому полковник Ходько проходил свидетелем. Впрочем, обвинение офицеру предъявили уже в растрате, задержав его. Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия отправил Антона Ходько в СИЗО.

Во время расследования обвиняемый заявлял, что, возможно, допустил халатность, вовремя не оформив изъятое, отрицая причастность к хищению. В предполагаемый период исчезновения денег офицер уходил в отпуск, а к вещдокам помимо него имели доступ около двух десятков участников расследования.

«Исходя из представленных в суд материалов, в деле нет не только прямых, но даже косвенных доказательств того, что это преступление совершил Антон Ходько»,— заявил “Ъ” защищающий подсудимого адвокат Глеб Попов. По его словам, следствие пошло по самому простому пути, рассудив следующим образом: кто же мог похитить деньги, кроме человека, отвечавшего за действия всей следственной группы.

Отметим, что Ваху Арцыгова Пресненский суд приговорил к четырем годам заключения, освободив за счет отбытого срока под следствием, а дело Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева рассматривается Щербинским судом.

Олег Рубникович