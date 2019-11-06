Авиакомпании приземлят тарифами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить ценовое регулирование ставок аэропортовых сборов в Пулково на рейсах за рубеж и в Москву. Это может привести к росту ставок для авиакомпаний. Подобная инициатива уже обсуждалась в прошлом году, и тогда против выступили авиакомпании и оператор аэропорта, опасавшиеся увеличения расходов и непросчитанных эффектов от этой меры. Сейчас заинтересованные стороны меру не комментируют. Эксперты уверены, что с дерегулированием тарифов могут вырасти сборы: это положительно скажется на рентабельности концессионного проекта для акционеров аэропорта, но повысит нагрузку на авиакомпании. Не исключен и переход пассажиров на железную дорогу в направлении между Москвой и Петербургом.

ФАС предлагает с 1 января 2020 года не применять ценовое регулирование тарифов на взлет, посадку и стоянку самолетов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров на всех международных рейсах в аэропорту Пулково, следует из проекта приказа службы, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. На внутренних рейсах дерегулирование планируется только по направлению Санкт-Петербург — Москва и обратному, отмечается в проекте приказа. Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, отзывы на него должны подготовить другие ведомства, процедура завершится 11 ноября.

Предложение ФАС о дерегулировании тарифов для международных рейсов в Пулково уже обсуждалось в конце 2018 года (см. “Ъ” от 24.12.2018). Акционеры «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) и представители авиакомпаний тогда не поддержали инициативу антимонопольщиков. Однако год назад обсуждалось дерегулирование тарифов только на международных направлениях, при этом для компенсации авиакомпаниям потерь от повышения тарифов ведомство предлагало снизить ставки для внутренних рейсов. Опасения вызывало то, что Пулково может увеличить тарифы на международных рейсах больше, чем снизить на внутренних. Сам оператор настаивал на том, что период окупаемости нового терминала Пулково, введенного в конце 2013 года, рассчитывался исходя из действующих регулируемых тарифов, а эффект от их изменения в аэропорту не просчитан.

В ФАС считают, что на авиакомпаниях предлагаемая ведомством мера «никак не отразится», так как рынок пассажирских перевозок между Петербургом и Москвой конкурентный (авиация, железная дорога, автомагистраль).

В 2018 году аэропорт Пулково обслужил 18,1 млн пассажиров. Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading Limited принадлежат «ВТБ Капитал» (25,01%), немецкой Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%). Лидерами среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в Пулково по итогам девяти месяцев 2019 года стали «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Вчера в авиакомпаниях не комментировали инициативу ФАС. В ВВСС от комментариев отказались.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что аэропорт, построенный по концессионному соглашению с инвестором, предполагает возврат масштабных инвестиций и повышение рентабельности. Кроме этого, напоминает эксперт, концессионное соглашение подразумевает наличие выплат в региональный бюджет. «Возникает вопрос, где взять деньги. К сожалению, других вариантов, кроме как повышение нагрузки на эксплуатантов, оператором аэропорта и его акционерами не найдено. Отсюда рождается документ ФАС»,— говорит господин Пантелеев, отмечая, что на экономику аэропорта положительно повлияют режим электронной визы и (в перспективе) ввод пятой и седьмой свободы воздуха, которые повлекут рост пассажиропотока. В свою очередь, подчеркивает эксперт, по итогам 2019 года самой быстрорастущей статьей расходов для авиакомпаний стали затраты на аэропортовое обслуживание.

Не исключен отказ некоторых авиакомпаний от выполнения полетов в Пулково, но аэропорт, вероятно, будет стимулировать приход новых клиентов своей мотивационной программой, уверен господин Пантелеев. «Учитывая это, вновь приходящие компании, несмотря на возможное повышение сборов, все равно будут летать по приемлемым ставкам. Те же, кто уже работает на рынке без значительного расширения сети, вряд ли проявят лояльность к оператору»,— говорит он. Эксперт не исключает, что пассажиропоток может переместиться на железную дорогу. «В битве между аэропортом и авиакомпаниями победит "Сапсан"»,— заключает он.

Яна Войцеховская