«Россети» подключают акционеров к дивидендам

По данным “Ъ”, «Россети» хотят с 2020 года увеличить уровень выплат дивидендов до 75% от годовой прибыли по РСБУ. Инвесторы считают, что разумнее было бы привязать дивиденды к свободному денежному потоку или к прибыли по МСФО на уровне 50%. Но аналитики ожидают, что схема приведет к существенному росту дивидендных выплат и поднимет доходность бумаг холдинга до среднерыночного уровня.

«Россети» (холдинг, включающий Федеральную сетевую компанию и межрегиональные распределительные сетевые компании — МРСК — 87,9% акций у государства) могут увеличить планку по выплате дивидендов до 75% от чистой прибыли с 2020 года, привязав базу выплат к РСБУ, говорят собеседники “Ъ”, знакомые с предложением. В случае получения убытка по РСБУ по итогам года акционеры получат промежуточные дивиденды — за первый квартал, полугодие или девять месяцев. Компания уже внесла проект новой дивидендной политики в Минэнерго. По итогам 2019 года планируется выплатить 50% прибыли по РСБУ.

«Россети», как и все госкомпании, подпадают под требование правительства платить дивиденды в размере не менее 50% от наибольшей чистой прибыли по РСБУ или МСФО, хотя для холдинга не раз делались исключения. Компания начала платить дивиденды по обыкновенным акциям только с 2016 года. Текущая дивидендная база формируется на основе выплат дочерних структур, однако при расчете из чистой прибыли вычитались «бумажные» доходы и убытки (переоценка активов), расходы на докапитализацию («Россети» регулярно вливают средства в более слабые структуры) и доходы от платы за техприсоединение. Этот подход критиковали миноритарии за непрозрачность. В новой политике корректировок, вероятно, не будет.

Холдинг уже несколько лет не может выплатить годовые дивиденды из-за «бумажного» убытка по РСБУ. Так, по 2018 году компания ушла в минус на 11,55 млрд руб. из-за переоценки рыночной стоимости долей в дочерних структурах, в 2017 году «Россети» показали убыток в размере 13,2 млрд руб. против чистой прибыли в размере 222,4 млрд руб. в 2016 году. В итоге компания все же платила дивиденды, но промежуточные — 2,5 млрд руб. за первый квартал 2018 года и чуть более 5 млрд руб. за первый квартал 2019 года. При этом РСБУ отражает показатели только головной компании холдинга, а вся группа «Россети» по итогам 2018 года получила прибыль по МСФО в размере 124,7 млрд руб.

В Минэнерго предложения по новой дивидендной политике не комментируют. В «Россетях» “Ъ” сообщили, что доля чистой прибыли, которая будет распределяться, обсуждается. Но в компании заинтересованы в «прозрачных и понятных инвестиционному сообществу принципах расчета дивидендных выплат». Там уточнили, что сформировали предложения, учитывающие специфику корпоративной структуры группы, минимизирующие корректировки дивидендной базы и направленные на планомерный рост объема дивидендных выплат в будущем.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук (входит в советы директоров МРСК) считает, что лучшей практикой являются выплаты от свободного денежного потока группы, но это возможно только там, «где формируются экономически адекватные инвестиционные программы». То есть если ROIC (возврат на денежный капитал) больше 14–15%, то лучше направить денежный поток на инвестиции и не платить дивиденды, но если, как в случае «Россетей», он ниже стоимости капитала минимум в три раза, то такой подход нерелевантен, рассуждает господин Шевчук. «Пока инвестпрограмма неэффективна, нужно платить акционерам на уровне не менее 50% по МСФО»,— полагает он.

Новая дивидендная политика фактически привязывает выплаты «Россетей» к 75% полученных дивидендов дочерних структур, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Если контролируемые компании будут платить дивиденды по-прежнему, то «Россети» по новой политике могут увеличить выплаты до 12–13 млрд руб. за 2019 год (дивидендная доходность 5–5,5%) и 19–20 млрд руб. за 2021 год и далее (8–8,5%). Ключом к последующему росту доходности холдинга станет увеличение платежа ФСК (сейчас 16,4 млрд руб. из суммарных 25 млрд руб., полученных от дочерних структур). Владимир Скляр полагает, что новая политика существенно снизит холдинговый дисконт, а возможная доходность в 8–8,5% выводит бумаги «Россетей» на уровень выше среднего по российскому рынку акций. Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов ожидает роста дивидендной доходности «Россетей» с текущих 2% до среднего уровня по энергетической отрасли в 6–8%, что повысит инвестиционную привлекательность и, как следствие, капитализацию компании.

Татьяна Дятел